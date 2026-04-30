"Si el monóxido de carbono se acumula en el ambiente, eso es fatal"

Frente a la persistencia del frío en este otoño ventoso en la Patagonia, los recaudos respecto a los aparatos de calefacción deben ser tenidos en cuenta en nuestros hogares.



El gasista Ariel Tropielli explicó los puntos clave: “lo importante es tener en cuenta el mantenimiento siempre de los artefactos, que un gasista matriculado, Camuzzi tiene los listados”.



Calefacción y ventilación: “Las ventilaciones son muy importantes. Lo peligroso es, aparte de los incendios que se ocasionan a veces, poniendo prendas arriba de las estufas para que se ceñan, que hay que tener mucho cuidado, lo que es muy peligroso también es el monóxido de carbono. Cuando los artefactos queman por ahí con llama amarillenta o anaranjada, es que no estás haciendo una buena combustión. Entonces, eso produce que largue el monóxido de carbono al ambiente”.



“a veces la gente tiene la mala costumbre, por el frío, de tapar las rejillas de ventilación. Y eso hace que el monóxido de carbono se acumule en el ambiente. Y eso es fatal. Esas son cosas a tener muy en cuenta, siempre”.



La revisión periódica: “Cuando los gases de la combustión regresan al ambiente, ocasionan la muerte de la gente. También es muy común, a veces, que la gente por ahí tiene dolores de cabeza o náuseas, identifica por ahí alguna gripe o algún malestar estomacal. Y eso es producto del monóxido de carbono”.



“El monóxido de carbono tiene una afinidad entre 200 y 250 veces mayor al oxígeno para adherirse a la sangre. Y eso es producto de que corre el oxígeno de la hemoglobina y no llega oxígeno a los diferentes órganos y al cerebro. Causa vómitos, dolores de cabeza”.



Revisión de artefactos y revisión médica: “recibir atención médica también. Más allá del calor y que por ahí se hace frío, siempre tenés que tener la circulación de aire”.



Actualización de los mismos profesionales respecto a su área: “A pesar de ser matriculado, siempre tenés que estar capacitándote continuamente. Eso también es muy importante.

nosotros estamos en la calle Pigretti 22, el teléfono es 2945 59 80 95.

SL

