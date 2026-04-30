Impactante video viral muestra la fuerza del viento patagónico

El video capturado en el Parque Nacional Los Glaciares, en la provincia de Santa Cruz, se volvió viral en mostrar la fuerza de la naturaleza en su estado más puro. En las imágenes se observa cómo las ráfagas de viento, que según testigos superaron los 140 kilómetros por hora, levantan el agua de las lagunas creando un fenómeno visual impactante.

Tomás, uno de los protagonistas de la secuencia, compartió su experiencia y describió con humor el protocolo necesario para enfrentar lo que denominó una laguna voladora. Según relató, para transitar por la zona en esas condiciones es fundamental contar con equipo adecuado, o simplemente lo que uno tenga puesto, y perder el miedo a mojarse por completo.

En su testimonio, destacó la necesidad de recurrir a medidas físicas para no ser desplazado por la fuerza del aire. "Tirarse al piso, rodillas, codos, cara de ser necesario", explicó para graficar la resistencia ante ráfagas de tal magnitud. Finalmente, señaló que este tipo de vivencias se disfrutan más con un par de amigos con ganas de gritar y resfriarse de ser necesario.