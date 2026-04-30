“Lo que me motiva es ver el compromiso de los chicos por este deporte”

Para la ciudad de Esquel será un momento increíble. Porque será un torneo de inmensa envergadura. Será en categoría Juvenil y los mejores que surjan de este torneo podrán representar al país en torneos internacionales.

En la sede del Club Andino se trabaja a destajo para que todo salga a la perfección y este miércoles llegó la ciudad el Delegado Técnico de la FASA Juan Martin Miranda, quien destacó lo siguiente:

“Estamos contentos de tener esta instancia deportiva del máximo nivel nacional que nos va a permitir conocer quiénes son nuestros mejores juveniles en esto de la escalada deportiva”.

“Por suerte tenemos la posibilidad de que los mejores, si están en condiciones de viajar, puedan representar al país en el campeonato del mundo que se va a realizar en Italia en el mes de julio, así que esta instancia es fundamental para poder vestir la casaca celeste y blanca y poder representarnos”.

Por último, señaló que “para mí la escalada es todo. Obviamente yo me dedico a esto hace muchísimos años, pero lo que más me motiva es ver la actitud de los chicos, el compromiso de los chicos, la emoción que le ponen en todo y sobre todo los juveniles, que por ahí es su primera experiencia compitiendo, sus nervios, sus fracasos, sus victorias y todo eso es fundamental acá para que puedan tener un proceso deportivo de desarrollo y que les permita seguir practicando esta actividad de manera competitiva en lo posible y si no de manera recreativa, que siempre hay espacios dedicados para eso”.