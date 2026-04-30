Chubut aplicó más de 42.000 vacunas

El Gobierno del Chubut informó que ya se administraron un total de 42.600 dosis de la vacuna antigripal a personas de los grupos priorizados en el territorio provincial. Esta cifra marca un avance significativo en la campaña iniciada en marzo, cuyo propósito central es disminuir las complicaciones y hospitalizaciones vinculadas al virus de la influenza.

Desde la cartera sanitaria detallaron que actualmente existe un stock de 5.000 dosis y que este jueves se sumará un cargamento de 13.280 vacunas adicionales remitidas por el Ministerio de Salud de la Nación. Estos insumos serán distribuidos de inmediato en los distintos vacunatorios para asegurar la continuidad del operativo de inmunización.

Las autoridades sanitarias explicaron que el sistema de salud cuenta con la capacidad de redistribuir dosis entre localidades ante incrementos puntuales de la demanda, garantizando que no existan faltantes en los centros de atención. La aplicación es gratuita y está dirigida a niños de entre 6 y 24 meses, personas gestantes, mayores de 65 años, personal de salud y ciudadanos de 2 a 64 años que presenten factores de riesgo.

La aceleración de estas tareas coincide con la Semana de Vacunación en las Américas, que se desarrolla hasta el 2 de mayo. En este contexto, los equipos de salud de la provincia reforzaron las actividades en terreno y en zonas rurales para facilitar el acceso equitativo a la inmunización bajo el lema internacional que promueve la protección comunitaria como un derecho fundamental.

EBW