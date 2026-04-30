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30 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel: el municipio avanza con la construcción del nuevo Módulo de la Planta de Residuos

La obra se realiza con fondos propios y apunta a fortalecer el sistema de gestión integral de residuos sólidos urbanos.
Por Redacción Red43

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En el marco de los trabajos, se consolidó una etapa central de la obra con la finalización de la conformación del suelo mediante la colocación y compactación de una capa de arcilla, barrera natural de muy baja permeabilidad que representa la primera defensa frente a posibles infiltraciones.

 

Actualmente, el municipio avanza en la ejecución del sistema de impermeabilización, que contempla el tendido de membrana de bentonita sobre la base preparada y, en simultaneo, la colocación de membrana de polietileno de alta densidad (PEAD). Este sistema multicapa constituye una solución de máxima seguridad ambiental, diseñada para evitar filtraciones y proteger los recursos naturales.

 

Las membranas son colocadas, selladas y soldadas bajo procedimientos técnicos específicos que garantizan la continuidad y estanqueidad del sistema. Una vez concluido el cierre total del módulo, se llevarán adelante controles y verificaciones técnicas para asegurar su correcta implementación e integridad.

 

El objetivo principal de esta obra es prevenir la infiltración de lixiviados al suelo y resguardar los recursos hídricos, consolidando una disposición final de residuos con estándares ambientales adecuados.

 

Desde la gestión del intendente Matías Taccetta se destacó que esta inversión, realizada con recursos municipales, representa una decisión estratégica para mejorar la infraestructura ambiental de Esquel, fortalecer el sistema GIRSU y avanzar en políticas públicas sostenibles que prioricen el cuidado del ambiente.

 

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