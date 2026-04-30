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30 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Trevelin: invitan a personas mayores a sumarse al espacio "La Muchachada"

El programa municipal ofrece actividades físicas y recreativas en el Polideportivo Evita. Además, se suma un estímulo en pileta para los participantes.
Por Redacción Red43

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La Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes anunció el inicio de "La Muchachada", un espacio recreativo y deportivo diseñado específicamente para personas a partir de los 60 años. La propuesta busca fomentar el encuentro comunitario, la actividad física y el bienestar integral de los adultos mayores de la localidad.

 

Las actividades se desarrollan en el SUM 1 del Polideportivo Municipal Evita los días lunes, miércoles y viernes. Los encuentros tienen lugar en el horario de 10:00 a 12:30 horas y están bajo la coordinación de la profesora Jesica de los Santos, quien dirige las dinámicas grupales adaptadas a las necesidades de los participantes.

 

Como complemento a las actividades en el polideportivo, el programa incluye un estímulo en pileta que se realiza de 13:00 a 15:00 horas. Esta incorporación permite a los asistentes disfrutar de los beneficios de la actividad acuática para la movilidad y la recreación en un entorno seguro y profesionalizado.

 

Desde el municipio destacaron que este taller es una oportunidad fundamental para mantenerse activo y fortalecer los vínculos sociales a través del deporte. Los interesados en sumarse a "La Muchachada" pueden acercarse directamente al Polideportivo Municipal en los días y horarios mencionados para recibir más información e integrarse al grupo.

 

 

 

 

 

M.G

 

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