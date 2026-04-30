Transporte público: el Ejecutivo planteó la vuelta del servicio nocturno

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Esquel, Diego Austin, acompañado por la directora de Transporte, Nadia Cittanti, participó en la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante con el objetivo de avanzar en soluciones que permitan destrabar la situación actual del transporte público, garantizar su sostenibilidad y retomar las frecuencias nocturnas suspendidas.

Durante el encuentro, del que también participaron concejales de distintos bloques, se analizó la actualización tarifaria del servicio urbano de pasajeros. Austin explicó que se trata de “la tercera o cuarta reunión” en la que el Ejecutivo presenta información técnica, financiera y operativa para brindar herramientas que permitan tomar decisiones responsables respecto al sistema.

El funcionario remarcó que el transporte público de Esquel atraviesa dificultades estructurales desde hace varios años, luego de un proceso de licitación fallido y la posterior adjudicación mediante concurso de precios a la empresa actual. No obstante, destacó que, pese a ese contexto, se logró ampliar recorridos y frecuencias con predisposición de la prestataria.

Austin señaló que el servicio se encuentra actualmente prorrogado y deberá ser licitado nuevamente en el corto plazo. Asimismo, explicó que la necesidad de actualizar la tarifa responde al fuerte incremento de costos, principalmente en combustible, sumado a la reducción de subsidios nacionales y provinciales.

En ese sentido, recordó que en enero de 2025 el municipio dejó de percibir el Fondo Compensador nacional, que representaba aproximadamente 30 millones de pesos mensuales. Por lo tanto, provincia y el municipio debieron asumir ese subsidio. Aun así, el Ejecutivo incrementó en un 276% el subsidio municipal al transporte para sostener el servicio y evitar un mayor impacto en el bolsillo de los usuarios.

Como resultado del debate, se emitió un despacho para la suba escalonada del boleto: de 1.200 a 1.600 pesos en una primera etapa, y a 1.800 pesos en una segunda instancia, 30 días después. Además, se prevé una revisión tarifaria tres meses posteriores al último incremento.

Austin indicó que aún resta mantener conversaciones con la empresa para garantizar la viabilidad del esquema, aunque consideró que podría representar una salida razonable para sostener el sistema y recuperar servicios afectados.

En ese marco, confirmó que la prestataria redujo algunas frecuencias debido a la demora en la actualización tarifaria, particularmente en horarios nocturnos y en recorridos vinculados a institutos educativos. Frente a esta situación, aseguró que el Ejecutivo trabaja para restablecer esas prestaciones mediante el diálogo, entendiendo que son servicios esenciales para numerosos vecinos.

Finalmente, el secretario valoró la predisposición de los concejales para abordar la problemática y expresó su expectativa de alcanzar consensos que permitan fortalecer el transporte público, garantizar su funcionamiento y mejorar la calidad del servicio para toda la comunidad.