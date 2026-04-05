El Hoyo eligió la mejor Rosca de Pascua

En el marco de las celebraciones de Semana Santa, la Plaza Antiguos Pobladores de El Hoyo fue el escenario de un concurrido certamen gastronómico que buscó premiar la creatividad y el sabor de las producciones locales. La jornada contó con una variada exposición de roscas que incluyeron ingredientes tradicionales como crema pastelera y dulce de leche, además de propuestas innovadoras con nueces caramelizadas, lavanda, mosqueta y frambuesa.

El jurado encargado de evaluar las piezas estuvo integrado por los especialistas Silvina Sugezky, Facundo Nougues y Valeria Quiroga, quienes destacaron el nivel de los participantes y la calidad de los productos presentados. Esta iniciativa de la gestión municipal tuvo como objetivo principal generar espacios de encuentro para la comunidad y fomentar la actividad de los productores y pasteleros de la región.

Tras la deliberación y la entrega de los premios, que incluyeron dinero en efectivo y electrodomésticos, los asistentes pudieron disfrutar de una degustación abierta. Las roscas del concurso se compartieron con el público presente, quienes acompañaron la merienda con chocolate caliente en una tarde que integró la tradición culinaria con la feria local.

E.B.W.