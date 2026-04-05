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Domingo 05 de Abril de 2026
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05 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

El Hoyo eligió la mejor Rosca de Pascua

La localidad de El Hoyo llevó adelante el concurso para elegir la mejor Rosca de Pascua de la Comarca Andina, una iniciativa municipal que repartió un primer premio de 200.000 pesos en efectivo. 
Por Redacción Red43

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En el marco de las celebraciones de Semana Santa, la Plaza Antiguos Pobladores de El Hoyo fue el escenario de un concurrido certamen gastronómico que buscó premiar la creatividad y el sabor de las producciones locales. La jornada contó con una variada exposición de roscas que incluyeron ingredientes tradicionales como crema pastelera y dulce de leche, además de propuestas innovadoras con nueces caramelizadas, lavanda, mosqueta y frambuesa.

 

El jurado encargado de evaluar las piezas estuvo integrado por los especialistas Silvina Sugezky, Facundo Nougues y Valeria Quiroga, quienes destacaron el nivel de los participantes y la calidad de los productos presentados. Esta iniciativa de la gestión municipal tuvo como objetivo principal generar espacios de encuentro para la comunidad y fomentar la actividad de los productores y pasteleros de la región.

 

Tras la deliberación y la entrega de los premios, que incluyeron dinero en efectivo y electrodomésticos, los asistentes pudieron disfrutar de una degustación abierta. Las roscas del concurso se compartieron con el público presente, quienes acompañaron la merienda con chocolate caliente en una tarde que integró la tradición culinaria con la feria local.

 

 

 

E.B.W.

 

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