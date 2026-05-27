Chubut lanzará la temporada de invierno 2026 en la Comarca Andina

La Comarca de los Andes será escenario de la apertura oficial de la temporada de invierno 2026 en Chubut. El lanzamiento fue confirmado por el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de la provincia y se llevará adelante el próximo sábado 13 de junio en Lago Puelo.

El acto tendrá lugar desde las 11 de la mañana en el SUM del Parque Nacional Lago Puelo y reunirá a autoridades provinciales, referentes turísticos, prestadores y representantes de distintas localidades cordilleranas.

La elección de la Comarca de los Andes para el inicio formal de la temporada marca la intención de fortalecer la promoción turística de la cordillera durante los meses de invierno, en un contexto donde las actividades de nieve, montaña, gastronomía y naturaleza vuelven a posicionarse entre las principales propuestas del sur argentino.

Lago Puelo será sede del lanzamiento oficial

Según se informó desde el Gobierno del Chubut, la actividad se desarrollará en uno de los espacios más representativos de la zona cordillerana y buscará mostrar parte de la oferta turística que tendrá la provincia durante el invierno 2026.

La Comarca de los Andes concentra algunos de los destinos más visitados de la cordillera chubutense, entre ellos Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén, El Maitén y Cholila, localidades que durante cada temporada reciben visitantes atraídos por los paisajes de montaña, el Parque Nacional y las propuestas recreativas vinculadas a la nieve y el turismo rural.

El lanzamiento oficial también servirá como punto de encuentro entre organismos públicos, prestadores turísticos y medios especializados que participarán de las actividades previstas para la jornada.

Expectativa por el movimiento turístico invernal

El invierno representa uno de los períodos más importantes para la actividad turística en distintas localidades de la cordillera. Durante esos meses, la ocupación hotelera, el movimiento gastronómico y las excursiones suelen incrementarse con la llegada de visitantes de distintos puntos del país.

En ese marco, el acto de apertura funciona además como presentación formal de la temporada, con promociones, propuestas y actividades pensadas para atraer turismo hacia la zona andina de Chubut.

La realización del evento en Lago Puelo también coincide con el inicio de distintas iniciativas vinculadas al turismo de naturaleza y experiencias al aire libre.

Una temporada que buscará potenciar la cordillera

Desde el sector turístico provincial esperan que el invierno 2026 permita consolidar la presencia de la cordillera chubutense dentro de los destinos más elegidos de la Patagonia.

La combinación de paisajes nevados, actividades recreativas, circuitos gastronómicos y propuestas culturales aparece como uno de los principales atractivos para quienes eligen la Comarca de los Andes durante esta época del año.

El acto oficial del 13 de junio marcará el inicio formal de esa agenda turística y pondrá a la Comarca Andina en el centro de la promoción invernal de Chubut.

O.P.