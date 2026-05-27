Con caldera nueva, la Escuela 112 se prepara para su centenario

La Escuela n° 112 ya se encuentra preparando los ensayos del acto de Promesa a la Bandera, que se va a realizar entre los días 19 y 20 de junio.

Gladis Ramírez, directora de la institución, detalló que como parte de ello está la tradicional fotografía para retratar a los estudiantes: “hoy la convocatoria es para hacer una foto individual que le regalamos todos los años a los nenes, con ellos abrazando la bandera argentina. Así que estamos con el fotógrafo y todo eso. Y este año no solamente van a prometer a la bandera nacional, sino que se suma también la promesa a la bandera provincial, así que doble promesa”.

Además de ese regalo para las familias, el edificio está de renovación: “estamos próximos a estrenar Caldera, así que estamos ahí con una semi presencialidad. Están instalando en este momento todos los conductos de calefacción y ya el viernes se prendería la Caldera. Entre viernes y sábado se va a proceder a prender la Caldera, así que estamos deseando y deseosos de volver a la normalidad”.



Las reparaciones permitirán pensar en grande su centenario: “con continuidad y con todos los eventos que se vienen este 2026, que la 112 cumple 100 años. El primero de septiembre es el cumple, durante todo septiembre va a haber distintos eventos comunitarios donde se va a invitar a los vecinos de Esquel y a los vecinos sobre todo de los barrios”.



Sin anticipos sobre los detalles de la celebración, Gladis invita igualmente a las personas que hayan pasado por la institución en estos 100 años.

SL