10°
11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 27 de Mayo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelEscuela 112
27 de Mayo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Con caldera nueva, la Escuela 112 se prepara para su centenario

Gladis Ramírez, directora de la institución, anticipó que este fin de semana concluirán las obras y los alumnos podrán volver a la presencialidad completa. Mientras, los estudiantes hacen sus fotos junto a la bandera.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Escuela n° 112 ya se encuentra preparando los ensayos del acto de Promesa a la Bandera, que se va a realizar entre los días 19 y 20 de junio.

 

Gladis Ramírez, directora de la institución, detalló que como parte de ello está la tradicional fotografía para retratar a los estudiantes: “hoy la convocatoria es para hacer una foto individual que le regalamos todos los años a los nenes, con ellos abrazando la bandera argentina. Así que estamos con el fotógrafo y todo eso. Y este año no solamente van a prometer a la bandera nacional, sino que se suma también la promesa a la bandera provincial, así que doble promesa”.

 

Además de ese regalo para las familias, el edificio está de renovación: “estamos próximos a estrenar Caldera, así que estamos ahí con una semi presencialidad. Están instalando en este momento todos los conductos de calefacción y ya el viernes se prendería la Caldera. Entre viernes y sábado se va a proceder a prender la Caldera, así que estamos deseando y deseosos de volver a la normalidad”.

 


Las reparaciones permitirán pensar en grande su centenario: “con continuidad y con todos los eventos que se vienen este 2026, que la 112 cumple 100 años. El primero de septiembre es el cumple, durante todo septiembre va a haber distintos eventos comunitarios donde se va a invitar a los vecinos de Esquel y a los vecinos sobre todo de los barrios”.
 

 

Sin anticipos sobre los detalles de la celebración, Gladis invita igualmente a las personas que hayan pasado por la institución en estos 100 años.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Pago de salarios estatales en Chubut y Río Negro: Cuándo cobran en junio
2
 Esquel: grave accidente vial en Volta y Alvear
3
 Otro sueño que termina en 2x1: siguen cerrando locales en Esquel
4
 Esquel: nuevo accidente vial en la rotonda de Alvear y Fontana
5
 “Las Marías”: decoración, diseño y un sueño cumplido en Esquel
1
 El Regimiento de Esquel abrió sus puertas para celebrar junto a la comunidad
2
 Jóvenes de Gaiman participan en el Eisteddfod yr Urdd de Gales
3
 Gladis Ramírez regresó a la Escuela 112: "Me debo a mi gente que no me dejó sola"
4
 Detuvieron a los principales sospechosos del homicidio de Mariana Calfuquir en Comodoro
5
 Esquel y su código de planeamiento urbano que destroza uno de sus principales corredores turísticos
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -