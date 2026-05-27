Milo J hizo historia en los Premios Gardel y emocionó a todos con un mensaje a su mamá

La edición 2026 de los Premios Gardel dejó una imagen que rápidamente recorrió las redes sociales y se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la noche. Cuando Diego Leuco anunció que Milo J había ganado el Gardel de Oro, las cámaras enfocaron a su madre y manager, Aldana Ríos, completamente emocionada entre lágrimas y abrazos familiares.

La escena ocurrió en el Teatro Coliseo, en medio de una ovación del público y los festejos de colegas, productores y amigos del artista. Mientras el joven cantante se preparaba para subir al escenario a recibir el premio más importante de la ceremonia organizada por CAPIF, la reacción de su madre captó gran parte de la atención de la gala.

Un discurso cargado de emoción

Con apenas 19 años, Milo J cerró una noche histórica con palabras de agradecimiento que reflejaron el impacto personal de su carrera artística.

“Nunca tengo el tiempo de agradecerles todo lo que hicieron por mí. Me salvaron la vida, de una u otra manera”, expresó el cantante con la voz quebrada al recibir el Gardel de Oro.

Luego dedicó el reconocimiento a su mamá, a su abuela y a su pareja, Ornella, antes de saludar a sus seguidores que acompañaron la ceremonia desde las plateas y las redes sociales.

El artista venía de protagonizar una de las galas más contundentes de los últimos años dentro de la música urbana argentina y terminó coronando la noche con el premio mayor.

Una noche histórica para Milo J

Milo J llegó a los Premios Gardel 2026 con 18 nominaciones y terminó llevándose 13 estatuillas, una cifra que lo ubicó entre los grandes protagonistas de la ceremonia.

El álbum La vida era más corta fue el centro de la consagración. La producción ganó como Álbum del Año, Mejor Álbum Conceptual e Ingeniería de Grabación. También obtuvo el premio a Mejor Álbum Urbano por 166 (Deluxe).

En las categorías de canciones, el cantante también dominó buena parte de la noche. “Niño” fue elegida Canción del Año y además recibió premios en rubros vinculados al hip hop, folklore y grabación del año.

“Olimpo” ganó como Mejor Canción Urbana, mientras que “Gil”, junto a Trueno, se impuso en Mejor Colaboración Urbana.

La lista de reconocimientos se completó con el premio a Mejor Canción de Autor por “Luciérnagas”, grabada junto a Silvio Rodríguez, y Mejor Videoclip Corto por “Bajo de la Piel”.

Fenómeno de una nueva generación

La consagración de Milo J volvió a confirmar el peso que tiene la música urbana dentro de la escena argentina actual y el crecimiento que el artista tuvo en muy pocos años.

Durante toda la ceremonia, el cantante fue acompañado por cánticos de sus fans y saludos permanentes de otros músicos y productores.

Con el Gardel de Oro en sus manos y una de las noches más contundentes que se recuerden en la premiación, Milo J quedó definitivamente instalado entre las figuras más importantes de la música argentina actual.

Antes incluso de terminar la gala, la emoción de su madre ya se había convertido en una de las imágenes más compartidas de los Premios Gardel 2026.

O.P.