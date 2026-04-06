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06 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

200 personas disfrutaron del Festival de Trufas en El Bolsón

El 2° Festival de Trufas en Mallín Ahogado reunió a productores, chefs y visitantes en una jornada que combinó gastronomía, cata de vinos, demostración de caza de trufas y productos artesanales.
Por Redacción Red43

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El pasado sábado se llevó a cabo el 2° Festival de Trufas en Mallín Ahogado. La jornada reunió a unas 200 personas, quienes disfrutaron de una experiencia integral que combinó gastronomía, producción y actividades vinculadas con la naturaleza.

 

El chef Pedro Martinet presentó una propuesta culinaria especialmente diseñada para resaltar el particular sabor de la trufa, producto emblemático de la zona. También participaron de una cata de vinos a cargo de las bodegas De Bernardi y Manos del Bolsón, junto a la degustación de gin Walkiria, todo acompañado por música en vivo.

 

 

Además, el festival incluyó la participación de artesanas del Mercado Artesanal y productores locales como Cabaña Micó Dulcería, Cultivos y Chocolate, quienes ofrecieron productos que reflejan la identidad y calidad de la producción de la zona.

 

Uno de los momentos más llamativos fue la demostración de la caza de trufas, en la que el público pudo conocer de cerca el trabajo de perros especialmente entrenados, mostrando cómo se desarrolla esta actividad en la temporada verano-otoño.

 

 

 

O.P.

 

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