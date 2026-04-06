La biblioteca del IESA 818 presenta el libro "Nieto de artista"

Agustín Gigli, es un jubilado docente: “trabajé en Esquel durante 26 años”, explica, pero paralelamente a eso y en los últimos años, dio forma a un libro que revitaliza la historia de su abuelo, artista plástico, pintor y escultor.



El libro “Nieto de artista” reconstruye la obra de Lorenzo Gigli, italiano en Argentina conectado por su búsqueda artística en el siglo pasado: “En el libro intento compartir algunas anécdotas o situaciones de vida no mías, ni de mi abuelo, sino más relacionadas con obras. Siempre me intrigó, qué ha pasado con las obras de mi abuelo, que ya llevan más de 100 años algunas”.

Mañana martes 7 de abril a las 20 horas, será presentado para jóvenes artistas y estudiantes de esas áreas, en el Instituto Superior de Artes "Marta Sottile" n°818, sobre Avenida Perón 1251, en su biblioteca, ubicada dentro de las Escuela N°24.



Lorenzo Gigli nació en Italia y vino a estudiar a la Argentina Bellas Artes: “Cuando se gradúa, vuelve un periodo a Italia, donde hace muchas obras. En el año 1930, vuelve a la Argentina y queda acá hasta su muerte, en 1983, se quedan en la Argentina. Entonces, es una combinación de trabajo artístico en Italia y en Argentina, en Buenos Aires. Se realizó una exposición personal de él en el Bellas Artes, en Buenos Aires, pero también participó dos veces de la Bienal de Venecia, ganando premios en la Bienal, en 1928 y 1930”.



Del reconocimiento en su época, al olvido del tiempo de más de 700 obras: “Hoy las nuevas generaciones no lo conocen. La tarea del libro es tratar de llegar a estas nuevas generaciones. Se complementa el libro con la base de datos que fui construyendo, que está en internet, disponible para todos, que es en la dirección, la pueden encontrar en la dirección lorenzogigli.org”.