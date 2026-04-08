Esquel, el mejor lugar del mundo para observar el eclipse anular 2027

El 6 de febrero de 2027, Esquel y la región se convertirán en el escenario privilegiado para observar el Eclipse Solar Anular 2027. La cuenta regresiva comenzó con la presentación oficial del evento en la Casa del Chubut, en una gestión conjunta entre la Subsecretaría de Turismo de Esquel y la colaboración del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas.

El sábado 6 de febrero a las 10:20 de la mañana y durante 7 minutos, nuestra ciudad será el epicentro mundial para el astro turismo y un fenómeno único en nuestro cielo.

Del encuentro participaron más de 40 asistentes, entre los que se encontraron integrantes de agencias de turismo y prensa especializada. “Para nosotros es una gran oportunidad para promocionar el destino a partir del Eclipse”, destacó el secretario de Turismo, Deporte y Cultura Walter Torres, quien adelantó que se planificarán actividades que acompañen el evento astronómico.

“La zona de Esquel y sus alrededores será el mejor lugar del mundo para observar el eclipse, por donde pasará la franja central cuando la Luna proyecte la sombra sobre la superficie de la Tierra. Y será también una gran oportunidad para la provincia de Chubut, ya que no se volverá a repetir en esta parte del mundo hasta diciembre de 2048”, destacó el guía experto en astro turismo y naturaleza, Pablo Gerez.

Qué es un eclipse solar y por qué se produce

Un eclipse solar anular es un fenómeno astronómico en el que la Luna, al estar lejos de la Tierra, se interpone entre el Sol y nuestro planeta, pero no cubre totalmente al disco solar, dejando visible un anillo de luz brillante o “anillo de fuego”.

Precisamente, el 6 de febrero de 2027, la Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol formando un anillo de fuego perfecto que oscurecerá el paisaje patagónico y transformará todo el entorno, una experiencia única, de gran belleza y con alto impacto turístico, al ser anhelada por curiosos de la astronomía, fotógrafos, científicos, periodistas y turistas de todo el mundo.

Por qué Esquel es el mejor lugar del mundo para este eclipse

-Por la trayectoria: El eclipse cruza exactamente a 10 kilómetros de la ciudad de Esquel, lo que permitirá observar el anillo de fuego con mayor precisión que en otros sitios de la Patagonia.

-Por la falta de contaminación: Esquel y la región son lugares con escasa poca contaminación lumínica a diferencia de otras ciudades. La región cuenta con una calidad de clase mundial en cuanto a la pureza de sus cielos.

-Por su entorno natural: Entre la estepa patagónica y el bosque andino, el entorno natural convierte al lugar en el destino ideal para la observación de eventos astronómicos.

-Por sus servicios: La ciudad cabecera de la Cordillera chubutense cuenta con alojamientos, gastronomía y los servicios necesarios para el despliegue operativo por el evento astronómico.

Bajo el lema "Venís por el Eclipse, te quedas por todo lo demás", la ciudad propone acciones de promoción sostenidas y la planificación de actividades que integren sus atractivos turísticos consolidados, una agenda de eventos y experiencias para todo tipo de público.