Río Mayo: investigan a un joven por amenazar a su ex pareja a través de WhatsApp

La Oficina Judicial de Sarmiento formalizó este miércoles la apertura de una investigación preparatoria de juicio contra un joven de 26 años, acusado del delito de amenazas simples. El caso se enmarca en la Ley de Protección Integral de la Mujer, tras una denuncia radicada en la Comisaría de la Mujer de Río Mayo.

El hecho que se investiga ocurrió el 10 de julio de 2024 a las 15:17. Según relataron la procuradora fiscal Luciana Coppini y la abogada Maira Ritter, el imputado envió un mensaje de WhatsApp a su ex pareja advirtiéndole que ejecutaría acciones violentas contra su actual compañero. Esta situación generó temor en la víctima, lo que motivó el inicio de las actuaciones legales.

El proceso judicial

Durante la audiencia, la fiscalía presentó las evidencias obtenidas, incluyendo informes psicológicos que fundamentaron la demora en la solicitud de apertura del caso. Por su parte, la defensora pública Rosa Sánchez se opuso a la formalización, argumentando que el relato de los hechos presentados por la fiscalía era "incompleto y descontextualizado".

A pesar de la oposición de la defensa, el juez penal Ariel Quiroga autorizó la apertura de la investigación. No obstante, ambas partes acordaron trabajar en una posible resolución a través de la oficina de Solución Alternativa del Conflicto (SAC), buscando una salida conciliatoria para el caso.









M.G