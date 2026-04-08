18°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 08 de Abril de 2026
Logo Red43
RED43 deportes DeportesBasquetclub fontana de trevelin
08 de Abril de 2026
deportes |
Por Redacción Red43

Sábado de Super Básquet en Fontana de Trevelin

Se jugarán tres partidos. Dos de ellos del Torneo Integración y el restante de la Liga de Veteranos
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un plan perfecto para el sábado en Trevelin. Encima a precio módico la entrada.

 

Es que los equipos de Fontana de Trevelin serán locales en dos torneos. Uno de ellos el que corresponde al Torneo Integración donde se medirá primero ante Cholila Básquet y al cierre de la jornada lo hará ante el elenco de San Martin.

 

En tanto Los Dragones, el equipo de Trevelin en la categoría de veteranos, se medirá ante su par de El Bolsón.

 

Las entradas tendrán un costo de 2.000 pesos y los tres partidos se jugarán en el Gimnasio de Fontana que está ubicado en la Avenida San Martín y Libertad de Trevelin.

 

 

LOS PARTIDOS DEL SABADO

 

18.15 hs Fontana de Trevelin vs. Cholila Básquet (Torneo Integración)

 

19.45 hs Los Dragones vs. El Bolsón Básquet (Liga de Veteranos)

 

21.30 hs Fontana de Trevelin vs. San Martín de Esquel (Torneo Integración)

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Renunció Marcelina Angiorama
2
 Provincia adelanta el pago de haberes: pasivos y activos cobrarán este viernes
3
 Taccetta pedirá la renuncia de Iván Pereira
4
 Habrá un corte de luz por tareas de poda en Esquel
5
 El “amigo de las orcas” otra vez al banquillo por violencia de género contra su expareja
1
 Gran venta de pizzas para que Benja pueda seguir su tratamiento en el Garrahan
2
 Acto de Colación en la UNPSJB: quiénes son los nuevos graduados de la sede Esquel
3
 Sábado de Super Básquet en Fontana de Trevelin
4
 Desarticulan una banda que usaba inhibidores de señal para robar tarjetas y realizar compras millonarias
5
 Río Mayo: investigan a un joven por amenazar a su ex pareja a través de WhatsApp
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -