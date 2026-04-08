Sábado de Super Básquet en Fontana de Trevelin

Un plan perfecto para el sábado en Trevelin. Encima a precio módico la entrada.

Es que los equipos de Fontana de Trevelin serán locales en dos torneos. Uno de ellos el que corresponde al Torneo Integración donde se medirá primero ante Cholila Básquet y al cierre de la jornada lo hará ante el elenco de San Martin.

En tanto Los Dragones, el equipo de Trevelin en la categoría de veteranos, se medirá ante su par de El Bolsón.

Las entradas tendrán un costo de 2.000 pesos y los tres partidos se jugarán en el Gimnasio de Fontana que está ubicado en la Avenida San Martín y Libertad de Trevelin.

LOS PARTIDOS DEL SABADO

18.15 hs Fontana de Trevelin vs. Cholila Básquet (Torneo Integración)

19.45 hs Los Dragones vs. El Bolsón Básquet (Liga de Veteranos)

21.30 hs Fontana de Trevelin vs. San Martín de Esquel (Torneo Integración)