Miércoles a pleno sol en Esquel: se espera una jornada agradable en la ciudad

Tras un comienzo de semana variable, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este miércoles 8 de abril una jornada marcada por la estabilidad y temperaturas muy agradables para la época en la ciudad de Esquel.

Madrugada y Mañana: Frío pero despejado

El día comenzará con un ambiente fresco. Durante la madrugada, se espera una temperatura de 5°C con cielo completamente despejado. Al amanecer, la temperatura ascenderá levemente hasta los 6°C, presentándose un cielo ligeramente nublado. En ambos periodos, los vientos serán leves, soplando desde el sector Oeste a una velocidad de entre 7 y 12 km/h.

Tarde: El momento más cálido

Hacia la tarde, Esquel registrará el pico máximo de temperatura, alcanzando los 19°C. El cielo continuará ligeramente nublado, brindando condiciones óptimas para circular por la ciudad. El viento rotará hacia el sector Noroeste, manteniendo su intensidad moderada de 7 a 12 km/h, sin ráfagas de importancia.

Noche: Descenso térmico

Al finalizar la jornada, el termómetro marcará unos 12°C. El cielo se mantendrá ligeramente nublado y el viento volverá a soplar desde el sector Oeste. Según los datos brindados, no existen probabilidades de precipitaciones para ninguna franja horaria del día.







