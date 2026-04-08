Guía práctica: ¿Cómo vestirse para ir a la montaña y no pasar frío?

Cuando planeamos una caminata o una excursión en la montaña, lo primero que pensamos es en "abrigarnos bien". Sin embargo, en la naturaleza la ropa no es una cuestión de moda, sino de seguridad y salud. La clave no es ponerse la campera más gruesa que tengamos, sino usar varias prendas finas una sobre otra. Esto se conoce como el Sistema de las 3 Capas.

Este método permite que el cuerpo mantenga su calor natural y, al mismo tiempo, deje salir el sudor para que no nos enfriemos al frenar.

1. Primera capa

Es la ropa que va pegada al cuerpo (como remeras de mangas largas y calzas). Su única función es alejar la humedad de la piel.

Qué usar: Camisetas térmicas de materiales sintéticos o de lana fina.

Evitar el algodón: (como las remeras comunes de uso diario). El algodón absorbe el sudor, se moja y tarda mucho en secar, lo que hace que sientas mucho frío apenas dejas de caminar.

2. Segunda capa

Esta capa va sobre la anterior y su trabajo es atrapar el calor que genera tu cuerpo para que no se escape.

Qué usar: Buzos de tipo "polar" o camperas livianas rellenas de fibra sintética o pluma.

Consejo: Si hace mucho frío, podés usar dos prendas de abrigo (por ejemplo, un buzo fino y una camperita encima) antes de ponerte la última capa.

3. Tercera capa

Es la prenda de afuera de todo. No sirve para dar calor, sino para evitar que el viento, la lluvia o la nieve lleguen a tus capas de abrigo.

Qué usar: Una campera que sea impermeable (que no deje pasar el agua) y rompevientos. Es fundamental que la tela sea "respirable" para que el vapor de tu transpiración pueda salir y no quedes mojado por dentro.

El frío entra por las extremidades, por eso es vital protegerlas correctamente:

Manos: Lo ideal es usar guantes finos de abrigo y, si hay nieve, agregar unos guantes impermeables encima.

Pies: Usar botas de trekking que no dejen pasar el agua y tengan una suela que agarre bien al suelo para evitar resbalones en piedras mojadas o barro.

Recordá que en la montaña el clima cambia rápido. Estar bien vestido te permite disfrutar del paisaje sin riesgos y volver a casa con una buena experiencia.







M.G