Esquel: un foco de incendio fue extinguido en pocos minutos

Un principio de incendio de pastizales se desató durante la madrugada, minutos después de la medianoche, en la intersección de las calles Magallanes y Concejal Gaffet.

Al lugar acudieron efectivos policiales y una dotación de bomberos voluntarios, quienes trabajaron de manera coordinada para controlar la situación.

Gracias a la rápida intervención, el foco fue contenido y extinguido en pocos minutos, evitando que las llamas se propagaran hacia zonas cercanas o generaran mayores daños. No se reportaron personas heridas ni afectaciones materiales de consideración.

R.G.