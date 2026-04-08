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08 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel: un foco de incendio fue extinguido en pocos minutos

El foco ígneo se registró pasada la medianoche en la intersección de Magallanes y Concejal Gaffet. Intervinieron bomberos voluntarios y efectivos policiales. 
Por Redacción Red43

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Un principio de incendio de pastizales se desató durante la madrugada, minutos después de la medianoche, en la intersección de las calles Magallanes y Concejal Gaffet.

 

Al lugar acudieron efectivos policiales y una dotación de bomberos voluntarios, quienes trabajaron de manera coordinada para controlar la situación.

 

Gracias a la rápida intervención, el foco fue contenido y extinguido en pocos minutos, evitando que las llamas se propagaran hacia zonas cercanas o generaran mayores daños. No se reportaron personas heridas ni afectaciones materiales de consideración.

 

 

 

 

R.G.

 

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