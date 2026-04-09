Taccetta: "A veces es más fácil criticar"

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, confirmó la decisión de apartar del cargo de gerente de UEPROMU a Iván Pereira, tras el hecho de violencia denunciado por un representante de un medio radial de la ciudad.

Al referirse a la situación, el jefe comunal explicó: “Ante un hecho de violencia ante un colega de ustedes y una denuncia penal, he tomado la decisión de separarlo del cargo porque tenemos que dejar que la justicia investigue”. En ese sentido, remarcó que “sabemos que no es un comportamiento bueno por parte de un funcionario, no debe comportarse de la manera que se comportó”.

Taccetta indicó además que mantuvo una conversación con Pereira y que el ahora exfuncionario comprendió la decisión: “Lo hablé con él, lo entendió. Va a tener que pedir las disculpas pertinentes”. Asimismo, detalló que actualmente “está fuera de la ciudad, está de vacaciones en su licencia”.

En paralelo, el intendente advirtió sobre la complejidad de reemplazarlo en el área: “Difícil va a ser el área de la UEPROMU porque es un área con muchas obras, nosotros tenemos muchas obras en ejecución”. No obstante, señaló que Pereira continuará colaborando en la transición: “Seguramente va a continuar colaborando en la transición con quien sea el arquitecto o el ingeniero que asuma esa responsabilidad”.

A pesar de la decisión, Taccetta valoró el trabajo del funcionario saliente y reconoció el impacto de su alejamiento: “Es una gran pérdida para la ciudad porque más allá de la cuestión de lo que pasó, que vuelvo a decir, no estoy de acuerdo con su comportamiento, el trabajo y el compromiso que tenía Iván con cada una de las obras y con cada una de las gestiones para que la ciudad vaya creciendo”.

Consultado sobre los motivos que derivaron en la reacción de Pereira, el intendente sostuvo: “Quienes estamos en política tenemos que estar acostumbrados a la crítica” y consideró que “cuando ya es persistente la crítica, cualquier persona lo puede tomar mal, entiendo que ese fue el motivo”.

Finalmente, Taccetta reflexionó sobre el contexto en el que se desempeñan los funcionarios: “Detrás del funcionario hay una persona, hay una familia”, y agregó que “a veces es más fácil criticar que reconocer los buenos actos”. En ese sentido, concluyó que “la gente valoró y valora mucho el trabajo que hizo Iván Pereira por la ciudad y es una lástima que se tenga que ir”.

R.G.