Este viernes se realizará una nueva sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Esquel

Este viernes 10 de abril del 2026 se realizará la segunda sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Esquel. El encuentro será a las 9:30 hs, en el Salón Walter Cristiani del Melipal.

Entre los temas a tratar se destacan: ratificación del convenio de contraprestación entre la Municipalidad de Esquel y la administración de Vialidad Provincial; ratificación del convenio entre la Municipalidad de Esquel y la administración de Vialidad Provincial para la pavimentación de 7000 mts² con adoquinado de hormigón; ratificación del convenio entre la Municipalidad de Esquel y la administración de Vialidad Provincial para la pavimentación de 6000 mts² con adoquines de hormigón; declaración de interés municipal de la "Reunión regional del Consejo Directivo de la Confederación Médica de la República Argentina"; y tarifas de taxis y servicio de remis.

R.G.