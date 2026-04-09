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09 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Este viernes se realizará una nueva sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Esquel

Será a partir de las 9:30 hs en el Salón Walter Cristiani del Melipal. 
Por Redacción Red43

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Este viernes 10 de abril del 2026 se realizará la segunda sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Esquel. El encuentro será a las 9:30 hs, en el Salón Walter Cristiani del Melipal. 

 

Entre los temas a tratar se destacan: ratificación del convenio de contraprestación entre la Municipalidad de Esquel y la administración de Vialidad Provincial; ratificación del convenio entre la Municipalidad de Esquel y la administración de Vialidad Provincial para la pavimentación de 7000 mts² con adoquinado de hormigón; ratificación del convenio entre la Municipalidad de Esquel y la administración de Vialidad Provincial para la pavimentación de 6000  mts² con adoquines de hormigón; declaración de interés municipal de la "Reunión regional del Consejo Directivo de la Confederación Médica de la República Argentina"; y tarifas de taxis y servicio de remis. 

 

 

 

 

R.G.

 

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