"La Salteña Empanadas": Historia de superación, tradición y sabor salteño en Esquel

En el marco del Día de la Empanada, una fecha que celebra uno de los platos más icónicos de la gastronomía argentina, nos acercamos a "La Salteña Empanadas" en Esquel para conversar con su dueña, Lucía. Este emprendimiento, nacido en un contexto desafiante tras la pandemia, es un testimonio de tradición familiar y espíritu emprendedor, llevando el auténtico sabor salteño a la cordillera.

Un camino de superación y legado familiar

Lucía relata los inicios de "La Salteña" en Esquel: "Nosotros estamos acá desde el 2021, después de la pandemia, como todo el mundo, tratando de volver al trabajo, o de hacer un trabajo mejorado, porque la mayoría quedó con la mitad del trabajo". Aunque inicialmente no planeaba regresar al rubro gastronómico, la vida la llevó de vuelta a su pasión: "Entonces, yo ya no quería volver a la comida, pero bueno, me tocó, y me gusta mucho ahora como está, y también trabajar de manera independiente".

La conexión de Lucía con las empanadas no es casual; es un legado que lleva en la sangre. "Yo vengo de una familia de empanaderos, somos muchas mujeres nacidas de una mamá empanadera que nos crió con eso", comparte. Este conocimiento compartido se extendió por la familia: "Así que mis hermanas también, cada una tuvo su negocio, acá también estuvo una hermana mía, y otra hermana en Bolsón, y así. Es un, digamos, que hemos emprendido por donde mejor nos salía, y donde también para nosotros, económicamente, es más fácil".

La auténtica empanada salteña y una amplia variedad

"La Salteña" se distingue por ofrecer la verdadera empanada de carne salteña. Lucía explica el secreto: "Nosotros vendemos la empanada de carne salteña, o sea, la receta de la salteña es la carne cortada a cuchillo, pero también la tenés en versión picada a máquina, que es más económica, pero es el mismo sabor". Además, aborda un detalle característico que a veces sorprende: "Y no tiene papa, por que a veces la gente en el país no está acostumbrada a tener, a comer la papa dentro de la empanada.

Si bien la salteña es la estrella, la oferta es "muy distensa". "Nosotros tenemos toda esta variedad, incluso tenemos el menú también en las redes sociales, y para que la gente vea, para que elija, para que pida lo que quiere pedir", detalla Lucía. Entre las opciones, los clientes pueden encontrar "tartita de brócoli, por ejemplo. Tartin de brócoli, que es chiquita así, es una empanada", además de tomate y queso, asado, otras variedades de carne y árabes.

Un aspecto destacable es la inclusión de opciones veganas. "Y también tenemos opciones veganas, tenemos una variedad de diez", subraya la dueña de "La Salteña".

Abierto todos los días y horneado al momento

El compromiso de Lucía con su trabajo y sus clientes se refleja en sus horarios. "Estamos abiertos todos los días, nosotros no cerramos, y porque vende todos los días, y bueno, porque la situación no está para cerrar ni un solo día, la verdad es así. Estamos de lunes a lunes, y a la mañana de 11:30hs a 15hs, y a la tarde de 19:30 a 23:00hs", afirma.

Para garantizar la frescura, "nosotros se lo horneamos en el momento, y lo llevas en 15, 20 minutos, depende". El servicio de delivery también está disponible, aunque con tiempos variables: "Si no hay delivery, que el delivery puede ir de por un poquito, porque tiene otros pedidos para entregar".

Un sabor reconocido y querido

Para Lucía, la empanada salteña tiene un lugar especial en el corazón de los argentinos. "Y la salteña, yo no digo que no hay otras, pero bueno, yo voy a hablar solo de la salteña, que siempre ha sido muy requerida, porque tiene, o sea, el condimento, o sea, hay condiciones, ¿no? Y hay muchas formas de prepararlas, puede haber otra salteña que a lo mejor no le quiera poner papa, no le quiera poner verdeo, pero bueno, básicamente es una empanada muy conocida, mucha gente ha ido a Salta y lo primero que hace es consumir la gastronomía, obviamente, y la empanada es una de las favoritas. Y sigue siendo favorita en el país, yo la vendo, donde sea que esté, puedo venderla, y la gente la conoce", reflexiona.

"La Salteña Empanadas" se encuentra en Alberdi 460, entre Ameghino y San Martín, en Esquel. En redes sociales, se puede encontrar como @lasaltenaok en Instagram y La Salteña Roti Empanadas en Facebook.