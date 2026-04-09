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Por Redacción Red43

Cuando enseñar es trascender: Recuerdan a Graciela Araujo en un acto abierto a la comunidad

El viernes 10 de abril, vecinos, estudiantes y colegas podrán sumarse a un encuentro participativo para recordar a Graciela Araujo y celebrar su legado en la educación pública.
Por Redacción Red43

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La comunidad educativa de Lago Puelo prepara un encuentro colectivo en memoria de la profesora Graciela Araujo.

 

El homenaje se realizará el viernes 10 de abril a las 19 horas en el Instituto de Educación Superior N° 813 Pablo Luppi, y será un evento abierto a toda la comunidad.

 

La iniciativa busca recordar a una figura importante de la educación comarcal, cuyo legado marcó a generaciones de estudiantes y colegas.

 

Homenaje abierto a toda la comunidad

El acto tendrá un formato participativo. Familiares, amigos, exalumnos, colegas y vecinos podrán sumarse activamente.

 

 

Desde la organización indicaron que quienes deseen compartir palabras, música u otras expresiones podrán hacerlo, en un espacio pensado para construir una memoria colectiva. El objetivo es que el homenaje sea solo un acto simbólico, y también una instancia de encuentro donde diferentes voces puedan aportar recuerdos y experiencias.

 

El legado de “La Gra” en la educación pública

Graciela Araujo, conocida afectuosamente como “La Gra”, es recordada por su compromiso con la educación pública, su cercanía con estudiantes y su vocación docente.

 

Su figura trascendió el ámbito del aula: colegas y referentes culturales recuerdan su rol en la construcción de proyectos colectivos y su aporte a la vida comunitaria de Lago Puelo.

 

Más allá de su tarea como profesora, su nombre quedó asociado a valores como la empatía, la dedicación y el acompañamiento en los procesos educativos.

 

 

Un encuentro con música, memoria y participación

El homenaje incluirá intervenciones artísticas, música y espacios de palabra, en un escenario atravesado por el afecto.

 

La convocatoria apunta a sostener viva la memoria desde lo colectivo, en un contexto donde este tipo de encuentros funcionan también como espacios de reconstrucción del tejido social.

 

 

 

O.P.

 

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