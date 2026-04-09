Quiniela: Ganó $21.000, no le pagaron y la Justicia le prohibió hablar del caso en redes

Un episodio que comenzó como un reclamo por el cobro de un premio de quiniela terminó en una resolución judicial con múltiples aristas en El Bolsón. Una mujer denunció que una agencia local no le había abonado $21.000 correspondientes a un acierto, por lo que decidió acudir al Juzgado de Paz.

El caso avanzó rápidamente: la demanda fue admitida y se fijó una audiencia en un plazo breve. Sin embargo, antes de que se concretara esa instancia, la propietaria de la agencia depositó el monto reclamado en el juzgado y notificó que no asistiría.

Con ese movimiento, el conflicto económico quedó resuelto en pocos días. Pero lejos de cerrarse, el expediente incorporó nuevos elementos que derivaron en una decisión judicial más amplia.

Rol de las redes sociales en el conflicto

En paralelo al reclamo, la dueña del comercio planteó que la clienta había publicado contenidos en redes sociales que afectaban su actividad comercial y su nombre.

Ese planteo fue tomado en cuenta por el juez, quien evaluó que, una vez resuelto el conflicto económico por vía judicial, no correspondía mantener exposiciones públicas sobre el caso.

En ese marco, el fallo avanzó sobre un particular aspecto: la difusión del conflicto en el ámbito digital.

Prohibición de publicar sobre el caso

La resolución dispuso que la mujer no podrá emitir, publicar ni difundir contenidos que hagan referencia a la propietaria o a la agencia de quiniela.

La medida alcanza a redes sociales, servicios de mensajería y cualquier otro medio de comunicaciónAdemás, incluye todo tipo de formatos: textos, imágenes, audios o videos, tanto propios como compartidos. El incumplimiento podría derivar en sanciones por desobediencia judicial.

Derecho de admisión: el comercio le prohibió el ingreso

Otro punto del caso es que la dueña del local informó que la mujer no podrá volver a ingresar a sus establecimientos.

El Juzgado de Paz aclaró que no impone esa restricción, pero reconoció que se trata del ejercicio del derecho de admisión por parte del comercio. En ese sentido, dispuso que la decisión sea notificada formalmente.

Qué falta para cerrar el caso

El fallo también establece que el dinero depositado será entregado en una audiencia posterior. En esa instancia, además, se notificará a la mujer el contenido completo de la resolución judicial.

De esta manera, un reclamo menor por un premio de $21.000 terminó derivando en una decisión que pone el foco en el uso de redes sociales, la reputación comercial y los límites de la exposición pública tras la intervención de la Justicia.

O.P.