Reforma de la Ley de Glaciares: Convocan a una movilización en defensa del agua

Luego de que la Cámara de Diputados aprobara la reforma de la Ley de Glaciares, comenzaron a surgir convocatorias en distintos puntos del país. En la Comarca Andina, organizaciones sociales y ambientales llamaron a concentrarse en el Puente Salamín, en la localidad de El Hoyo, bajo la consigna “la ley de glaciares no se toca”.

La convocatoria, impulsada por el “Comité La Resistencia”, está prevista para este jueves 9 de abril a las 16 horas e incluirá una asamblea abierta. El eje central será el rechazo a los cambios aprobados en el Congreso y la defensa del agua como recurso.

Qué se aprobó en Diputados

El oficialismo logró reunir quórum con 129 legisladores y avanzó con la sesión con el respaldo de bloques aliados como el PRO, la UCR y fuerzas provinciales.

La reforma fue finalmente aprobada con 137 votos a favor y 111 en contra, en una votación que se extendió hasta pasada la una de la madrugada.

El trámite legislativo resultó más ágil de lo previsto. Incluso, algunos diputados de La Libertad Avanza desistieron de intervenir en el debate ante la certeza de contar con los votos necesarios. Esa confianza se vio reflejada también en la presencia de Karina Milei en el recinto durante el tramo final.

Argumentos cruzados: desarrollo vs. ambiente

Durante la sesión, el oficialismo defendió la iniciativa al sostener que la modificación de la ley permitirá compatibilizar el desarrollo económico con el cuidado ambiental.

En contrapartida, sectores de la oposición calificaron la reforma como regresiva, cuestionaron el rol de la actividad minera y defendieron la norma original sancionada en 2010 como una herramienta fundamental para la protección de los glaciares.

La reacción en la calle

El flyer que circula en redes sociales resume el clima de rechazo en algunos sectores: habla de “saqueo” y convoca a “defender el agua y los glaciares”.

La concentración en el Puente Salamín se inscribe en una serie de expresiones que tendrán su réplica en otras localidades, en un contexto donde el debate por los recursos naturales vuelve a ocupar un lugar central.

Un conflicto que trasciende el Congreso

Más allá de la aprobación legislativa, la discusión por la Ley de Glaciares sigue abierta en el plano social. La movilización convocada en la Comarca Andina anticipa que el tema continuará generando repercusiones, tanto en el ámbito político como en el territorio.

O.P.