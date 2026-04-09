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09 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Se habilitó la venta de carne de guanaco en Santa Cruz con precios desde los $6.500

Tras años de gestiones, la provincia vecina formalizó la comercialización de cortes deshuesados. El esquema incluye packs familiares de 20 kilos a $130.000, posicionándose como una alternativa económica frente a la suba de la carne vacuna.
Por Redacción Red43

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El mercado cárnico en la Patagonia ingresó en una nueva etapa con la consolidación de la venta formal de carne de guanaco en la provincia de Santa Cruz. Luego de casi una década de adecuaciones administrativas y sanitarias, este producto históricamente consumido en la región llega a las góndolas con precios altamente competitivos que parten desde los $6.500 por kilo, presentándose como una solución directa ante el incremento desmedido en el valor de la carne vacuna.

 

La comercialización actual se rige bajo el Plan Nacional para el Manejo Sostenible del Guanaco, un marco normativo que transformó la visión sobre esta especie, pasando de ser considerada una plaga para los sectores productivos a un recurso económico con gran potencial. Gracias a la reciente actualización de las directrices nacionales, se ha facilitado el tránsito interprovincial y la faena supervisada, garantizando que el alimento que llega al consumidor final cuente con todos los controles bromatológicos necesarios para su seguridad.

 

En cuanto a la oferta disponible en localidades como Las Heras, la venta se organiza primordialmente a través de presentaciones de gran volumen que resultan ideales para el stockeo de los hogares. Los consumidores pueden acceder al denominado "Pack Familiar" de 20 kilos por un valor total de $130.000, el cual integra una selección de cortes deshuesados compuesta por diez kilos de carne picada, un cuarto y una paleta. Asimismo, existen opciones menores como la carne picada en presentaciones de 5 kilos, con un precio de $7.000 por kilo, mientras que otros cortes específicos promedian los $6.500.

 

Este avance en Santa Cruz marca un contraste con la situación en Chubut, donde las autoridades rurales aclararon recientemente que aún no se ha habilitado la venta legal en carnicerías locales. Mientras tanto, el modelo santacruceño apuesta a la trazabilidad y al agregado de valor para posicionar esta carne magra y natural como una alternativa proteica de excelencia, con proyecciones que incluso apuntan a la exportación de fibra y derivados en el corto plazo.

 




M.G


 

 

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