Para Denis Krieger es un mimo al alma, para Paso del Sapo un merecido reconocimiento

La participación de Paso del Sapo en los Juegos de la Integración Patagónica no puede quedar en el olvido. No quedará en el olvido.

Y la Legislatura Provincial sabía de esto desde hace tiempo y quiso dejarlo plasmado en un documento, en un papel. Para que no quede en el olvido

Hoy todos los Diputados de la provincia levantaron la mano para aprobar el proyecto que declaró de interés legislativo, deportivo y social a los integrantes de Paso del Sapo quienes participarán en los Juegos de la Integración Patagónica en la disciplina de Bádminton.

Por otra parte, a través de este mismo proyecto, reconocer al profesor Denis Krieger por su sostenido trabajo desde hace más de diez años en la promoción, enseñanza y desarrollo de este deporte a través de un taller municipal, todo esto en Paso del Sapo.

Señalemos que el equipo de Chubut que participará en los Juegos de la Integración Patagónica está formado, íntegramente, por jugadores de esa comuna; cuyos integrantes son Asael Krieger, Julieta Diaz, Sharon Martínez e Ian Cárdenas, en tantos los técnicos de este equipo serán el mismo Denis Krieger y el referente nacional Ricardo Acuña.

Este proyecto de Resolución que tiene el n°30/26, que fuera aprobado en la jornada de hoy, fue presentado el pasado 30 de marzo, en mesa de entrada, por la legisladora cordillerana Karina Otero, integrante del bloque Despierta Chubut.

En los considerandos, señala que la localidad de Paso del Sapo ha sido en estos años un verdadero semillero deportivo en la disciplina del Bádminton, resultado de un proceso sostenido de trabajo, compromiso y vocación comunitaria por parte del profesor Denis Krieger, quien lleva a cargo este taller desde el 2014.

Un párrafo por demás importante dentro de los considerandos tiene que ver con Denis Krieger. “Que la labor del profesor Krieger trasciende lo estrictamente deportivo, constituyéndose en un ejemplo de dedicación constancia y construcción deportiva, acompañado permanentemente por su familia”.

Claro que la pregunta surge sola. ¿Para que sirve todo este documento? Una caricia al alma es más que necesario. Ojalá no sea solo un cuadrito colgado en la pared y que, a través de esta notificación, se siga apuntalando a la localidad (sobre todo a Denis Krieger) con becas, viajes, capacitaciones, mejoramiento de la infraestructura deportiva y que todo esto perdure en el tiempo.