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01 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Comodoro Rivadavia: vecinos detuvieron a un ladrón

Un joven de 28 años fue aprehendido por residentes de la zona cuando intentaba sustraer una bolsa de cemento de una obra en construcción. El detenido fue agredido por las personas que lo retuvieron en el lugar. 
Por Redacción Red43

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El hecho ocurrió durante la tarde de este miércoles, cerca de las 18:30 horas, en la calle Alberto Rolinho del barrio San Cayetano, en Comodoro Rivadavia. Según el informe del Centro de Monitoreo, un grupo de vecinos intervino de manera directa al notar que un individuo cargaba sobre su hombro una bolsa de cemento sustraída de una obra cercana e intentaba alejarse del lugar.

 

Al arribar el personal policial de la Comisaría Seccional Sexta, los efectivos encontraron al sospechoso, identificado como Germán Joaquín R., tendido en el suelo y rodeado por los civiles que realizaron la aprehensión. El detenido presentaba lesiones visibles en el rostro, provocadas por los mismos agresores que lo tenían retenido en el sitio hasta la llegada de la fuerza de seguridad.

 

Tras la intervención policial, el hombre fue trasladado a la dependencia correspondiente bajo el cargo de tentativa de robo. Las autoridades locales tomaron intervención ante el episodio de justicia por mano propia que culminó con el delincuente herido antes de su traslado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.B.W.

 

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