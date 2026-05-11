Intentó robar una moto, pero fue atrapado por los vecinos: el ladrón que se puso a llorar

Un delincuente fue interceptado por vecinos de Allen tras intentar sustraer una motocicleta junto a un cómplice. El hecho ocurrió cuando dos delincuentes fueron sorprendidos mientras intentaban robar una moto en la vía pública. Al notar la presencia de los vecinos, ambos emprendieron la huida, pero uno de ellos fue alcanzado a las pocas cuadras por las personas que presenciaron el intento de robo.

Lejos de intentar defenderse o mostrarse violento, el joven reaccionó de una forma inesperada: rompió en un llanto desconsolado al verse rodeado por la gente. Permaneció en el suelo llorando sin parar hasta que arribaron los efectivos policiales, quienes procedieron a su detención oficial. La reacción del joven delincuente provocó que la gente sólo lo mantuviera inmóvil en el piso. Muchos se vieron sorprendidos por la reacción.

Por su parte, el segundo implicado en el hecho consiguió huir del sitio antes de ser interceptado. Actualmente, la policía local realiza tareas de investigación para dar con su paradero.