Después de 23 años buscan en un cementerio el cuerpo de Iván Torres, el joven asesinado por policías

El Equipo Argentino de Antropología Forense inició excavaciones en el Cementerio Oeste de Comodoro Rivadavia en busca de restos que puedan pertenecer a Iván Torres, un joven de 26 años que desapareció en el marco de un caso de violencia policial en 2003.

Por el caso de Torres hubo dos juicios en los que fueron condenados cuatro efectivos de la Policía, y también el Estado argentino recibió una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero nunca se volvió a saber nada del joven que, según se estableció en los tribunales, fue torturado y luego desaparecido.

Las excavaciones en el cementerio fueron ordenadas por la Justicia Federal. Según indicó el juez subrogante Claudio Marcelo Vázquez,el procedimiento se desarrolla sobre sectores previamente identificados y determinados.

“Se inicia esta semana un proceso de exhumación en algunas de las tumbas que ya fueron señalizadas. Esto es en el marco de habeas corpus y se está trabajando en esa línea”, le dijo el magistrado. El juez aclaró que no puede precisar el total de sepulturas que serán analizadas ni dar detalles sobre su ubicación, debido a la reserva que impone la causa.

En el operativo participan más de 10 integrantes del Equipo de Antropología, que tiene información genética en su banco de datos y analizará los restos que puedan ser relevados en las excavaciones. Además, trabaja personal del cementerio, efectivos de Gendarmería Nacional y agentes judiciales de Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia y Río Gallegos.

“El resultado podrá estar en dos, tres o cuatro meses”, afirmó Vázquez. El magistrado reconoció que por el tiempo pasado ya se trabaja con “presunción de fallecimiento”.

“Obviamente siempre se trata de buscar a las personas vivas, pero también hay que agotar todas las medidas y una de esas medidas es esta”, expresó. Al mismo tiempo, la Justicia elevó a $15 millones la recompensa ofrecida a quienes puedan aportar datos que sirvan para hallar a Torres.

Torres desapareció el 3 de octubre de 2003 después de haber sido interceptado por un patrullero en inmediaciones de un local bailable de Comodoro Rivadavia.

La investigación posterior probó que fue trasladado a la Comisaría Primera de la ciudad, aunque los registros luego fueron alterados para ocultar su ingreso. La hipótesis judicial fue que Iván había sido golpeado hasta la muerte, y luego ocultaron su cuerpo.

Testigos en el juicio declararon haber compartido celda con el joven y haber visto cómo varios policías golpeaban brutalmente a Torres hasta dejarlo inconsciente, para luego retirarlo “a la rastra” de la comisaría. El caso se agravó en enero de 2005 cuando David Hayes, el testigo que relató la golpiza, fue asesinado dentro de la Alcaidía de Comodoro Rivadavia.

En agosto de 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por la desaparición forzada de Iván Torres. A partir de ese antecedente, el Código Penal argentino incorporó formalmente la figura de desaparición forzada de persona.

Por la causa hay cuatro condenados: Fabián Fabián Alcides Tillería y Marcelo Alberto Chemin, en un juicio concluido en 2016, y Pablo Miguel Ruiz y Mario Alberto Gómez en 2021. Hay otro tercer juicio, todavía sin resolución, contra otros agentes de la Policía de CHubut.