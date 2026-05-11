Vialidad Provincial: seleccionaron a los jurados populares para el juicio contra Pérez y Vinay

La Justicia de Esquel dio un paso decisivo este lunes en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en la Administración de Vialidad Provincial. Mediante la realización de una audiencia de "Voir Dire", se procedió a la selección de los integrantes populares que conformarán el tribunal mixto encargado de juzgar a los exfuncionarios Fabián Pérez y Juan Carlos Vinay.

Ambos llegan a esta instancia acusados por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. La investigación está liderada por la Unidad Especializada en Delitos contra la Administración Pública, bajo la conducción del fiscal general Lucas Papini, con la colaboración activa de la Fiscalía de Esquel.

El procedimiento de "Voir Dire" consistió en una instancia técnica y transparente donde ciudadanos comunes de la región fueron entrevistados por las partes intervinientes —la Fiscalía, la Fiscalía de Estado y la defensa particular— con el objetivo de garantizar la absoluta imparcialidad de quienes juzgarán el caso.

Tras las preguntas de rigor y el análisis de los perfiles de los convocados, se realizó un sorteo entre los vecinos considerados aptos. El tribunal mixto quedó finalmente integrado por una mujer y un hombre de la comunidad en calidad de titulares, mientras que otros dos ciudadanos fueron designados como suplentes para asegurar la continuidad del proceso ante cualquier imprevisto. Este grupo de jurados populares trabajará de forma conjunta con tres jueces técnicos profesionales.

Con el tribunal ya constituido, el escenario quedó listo para el comienzo del juicio oral y público, programado para este martes por la mañana. Se prevé que las audiencias se extiendan durante toda la semana en los tribunales locales de Esquel.

Durante el debate, se presentarán las pruebas testimoniales y documentales necesarias para que el tribunal determine si las conductas de Pérez y Vinay constituyeron efectivamente un delito y si, en consecuencia, los acusados deben responder penalmente por sus actos durante su paso por la función pública.