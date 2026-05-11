Escalona analizó el contexto económico del país

El concejal Martín Escalona expresó en la sesión del HCD su rechazo a distintas medidas económicas del país y de la región.



“El derrame, que ya lo vimos con la dictadura, ya lo vimos con Menem, con De La Rúa, con Macri, y ahora con Milei, no va a llegar en la forma en que nos promete”, comenzó en su exposición.



Escalona remarcó la emergencia económica en las calles de la ciudad: “Teníamos vecinos multiplicando ferias hace año y medio atrás, vecinos armando trueques y hoy ya los podemos ver lamentablemente repitiendo escenas que pensábamos estaban olvidadas en este país”.



Respecto al proyecto de aumento de tarifas de colectivos, Escalona fue tajante: “El Concejo Deliberante se prepara para aprobar una estafa, que es el aumento del boleto del colectivo. No hay justificación en ese expediente, no hay un estudio de costo más que el de la empresa, que no cierra por ningún lado. Ni el sueldo de los colectiveros, ni el combustible, ni el costo de los repuestos, ni la variación del dólar que haya aumentado 7 veces y media”.



Los reclamos que refleja el concejal incluyen áreas como pesca, bosques, hospitales, docentes, entre otros, contrastándolos con los discursos oficiales que apuntan a otras temáticas.

