Bomberos incorporaron una nueva unidad de rescate

Bomberos Voluntarios de El Bolsón presentó oficialmente una nueva unidad de rescate que se incorporará al servicio operativo del cuartel en las próximas semanas. Se trata de una Citroën Jumper cero kilómetro adquirida para reemplazar al móvil 8, un vehículo que, según indicaron desde la institución, ya había cumplido su ciclo operativo.

Durante una conferencia de prensa, integrantes de la Comisión Directiva y del Cuerpo Activo brindaron detalles sobre la inversión y los proyectos que tienen previstos para este año en materia de equipamiento y renovación de unidades.

Inversión millonaria para renovar el servicio

El presidente de la Comisión Directiva, Juan Carlos Martínez, explicó que el objetivo es mantener vehículos modernos para reducir costos de mantenimiento y mejorar la seguridad del personal.

“El móvil anterior había dado todo lo que podía dar. Lo más conveniente era reemplazarlo por razones de costo y seguridad”, señaló.

Según detalló, la operación demandó una inversión superior a los 67 millones de pesos luego de una negociación realizada con una concesionaria de Neuquén. Inicialmente, el valor rondaba los 76 millones.

La compra fue gestionada por el vicepresidente de la institución, Gustavo Pasegui, quien estuvo a cargo de las negociaciones y de la evaluación de distintas alternativas antes de concretar la adquisición.

Cómo será la nueva unidad

La Citroën Jumper fue elegida por la Jefatura del cuartel entre varias opciones disponibles. El vehículo será acondicionado para funcionar como unidad de rescate y contará con sectores destinados al traslado de personal y equipamiento.

El jefe del Cuerpo Activo, Enzo Navarro, indicó que aún restan trámites administrativos y trabajos de adaptación interna antes de que la unidad pueda salir oficialmente a prestar servicio.

“Hay que terminar de armar la parte trasera para que quede operativa y unificada con todas las secciones que trabajan dentro del cuartel”, explicó.

Además, confirmó que el nuevo móvil contará con el equipamiento necesario para tareas de rescate y asistencia en emergencias urbanas y rurales.

Proyectan sumar un camión tanque

Durante la presentación, también adelantaron que trabajan en la búsqueda de un nuevo camión tanque para abastecimiento, pensado especialmente para incendios forestales y zonas de difícil acceso.

Actualmente, el cuartel cuenta con un camión pesado de 13 mil litros, aunque remarcaron que se trata de una unidad pesada que presenta limitaciones en determinados terrenos.

Por ese motivo, analizan incorporar un vehículo más liviano y con tracción 4x4, que permita mejorar la respuesta en sectores complicados y fortalecer el trabajo conjunto con el SPLIF durante incendios forestales.

En paralelo, la institución evalúa poner a la venta algunas unidades antiguas, entre ellas una Fiat Ducato, como parte del proceso de renovación de la flota. Desde la Comisión Directiva aseguraron que buscarán realizar el procedimiento mediante cotizaciones y mecanismos transparentes.

O.P.