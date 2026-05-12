12°
13° °
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 12 de Mayo de 2026
RED43 comarca-andina ruta 40EpuyenEl HoyoVialidad NacionalTránsito
12 de Mayo de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Retiraron una piedra de gran tamaño sobre la Ruta 40

Vialidad Nacional completó este martes los trabajos de remoción a la altura del kilómetro 1882, entre El Hoyo y Epuyén. Piden circular con precaución por tareas sobre las banquinas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Vialidad Nacional informó que este martes finalizaron los trabajos de remoción de la piedra de grandes dimensiones que cayó y quedó ubicada sobre la banquina de la Ruta Nacional 40, en el tramo comprendido entre Epuyén y El Hoyo.

 

Las tareas se realizaron en el kilómetro 1882, en el sector del murallón, donde maquinaria vial trabajó para retirar el material y reacondicionar el área afectada.

 

Desde el organismo solicitaron igualmente circular con precaución, ya que continúan las tareas de reacondicionamiento de banquinas sobre ese sector de la ruta.

 

 

La intervención se desarrolló en un tramo de importante circulación dentro de la Comarca Andina, utilizado diariamente tanto por vecinos como por transporte de carga y turistas.

 

La piedra removida se encontraba sobre la zona lateral de la calzada y demandó el trabajo de maquinaria pesada para garantizar condiciones seguras de circulación.

 

Aunque el obstáculo ya fue retirado, los operarios continúan trabajando en el acondicionamiento del sector para estabilizar las banquinas y mejorar las condiciones del camino.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 José María Carrión se recibió de Guardaparque Universitario en Esquel
2
 QEPD: Carmen Espinoza
3
 “Me patiné la plata”, les dijo una preceptora a sus alumnos tras robarse el dinero para un viaje de estudios
4
 Sexo en el avión: qué le dijo el hombre a su esposa que lo esperaba en el aeropuerto
5
 Tres hospitalizados tras el vuelco de un camión del SPLIF que cayó por el Piltriquitrón
1
 Invitan a taller de percusión africana
2
 “Contabilidad de Impactos”: innovador proyecto se presenta en la Legislatura
3
 Continúa la Campaña de Vacunación de embarazadas contra el Virus Sincicial Respiratorio
4
 Tres hospitalizados tras el vuelco de un camión del SPLIF que cayó por el Piltriquitrón
5
 Colorshop propone la construcción “desde el cimiento a la terminación” junto a Sinteplast
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -