Retiraron una piedra de gran tamaño sobre la Ruta 40

Vialidad Nacional informó que este martes finalizaron los trabajos de remoción de la piedra de grandes dimensiones que cayó y quedó ubicada sobre la banquina de la Ruta Nacional 40, en el tramo comprendido entre Epuyén y El Hoyo.

Las tareas se realizaron en el kilómetro 1882, en el sector del murallón, donde maquinaria vial trabajó para retirar el material y reacondicionar el área afectada.

Desde el organismo solicitaron igualmente circular con precaución, ya que continúan las tareas de reacondicionamiento de banquinas sobre ese sector de la ruta.

La intervención se desarrolló en un tramo de importante circulación dentro de la Comarca Andina, utilizado diariamente tanto por vecinos como por transporte de carga y turistas.

La piedra removida se encontraba sobre la zona lateral de la calzada y demandó el trabajo de maquinaria pesada para garantizar condiciones seguras de circulación.

Aunque el obstáculo ya fue retirado, los operarios continúan trabajando en el acondicionamiento del sector para estabilizar las banquinas y mejorar las condiciones del camino.

O.P.