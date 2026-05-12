Esquel: martes con lluvias aisladas y ráfagas de viento

El clima en Esquel para este martes 12 de mayo presentará condiciones variables, con un inicio de jornada marcado por la inestabilidad y el viento, aunque se espera una leve mejoría hacia la tarde.

La jornada comenzará con un 10-40% de probabilidad de lluvias aisladas durante la madrugada, con una temperatura de 5°C. Los vientos soplarán desde el sector Noroeste a velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Hacia la mañana, la nubosidad se mantendrá (mayormente nublado) y la temperatura ascenderá levemente a los 6°C. En este periodo, el viento rotará al Suroeste y comenzará a intensificarse, con velocidades de hasta 31 km/h y ráfagas que podrían oscilar entre los 42 y 50 km/h.

Para la tarde se espera la temperatura máxima del día, alcanzando los 10°C. Si bien no se prevén precipitaciones (0% de probabilidad), el cielo continuará parcialmente nublado y el viento del Oeste seguirá presente con ráfagas de hasta 50 km/h.

Finalmente, por la noche, el clima se estabilizará con un marcado descenso del viento, que soplará levemente desde el Noroeste a no más de 12 km/h. La temperatura volverá a descender hasta los 5°C, cerrando un martes fresco y mayormente seco tras las lluvias de las primeras horas.