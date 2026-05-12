La UCR de Esquel pidió garantizar el financiamiento universitario

El Comité Departamental Esquel de la Unión Cívica Radical emitió un comunicado en el que manifestó su preocupación por la situación que atraviesan las universidades nacionales y reclamó al Gobierno nacional que cumpla con lo establecido en la Ley de Financiamiento Universitario Nº 27.795, sancionada por el Congreso de la Nación en agosto de 2025.

Desde la UCR señalaron que “no hay República posible sin respeto a la Ley” y remarcaron que el financiamiento universitario “no es una opción política, es una obligación legal”. En ese sentido, advirtieron que los recursos son fundamentales para garantizar el funcionamiento de las casas de estudio, la continuidad de los programas de investigación y desarrollo, y las prestaciones médicas que brindan los hospitales escuela universitarios.

Además, destacaron el rol esencial que cumplen estas instituciones en la atención sanitaria, la formación de profesionales de la salud y el desarrollo científico y académico del país.

En el comunicado, la UCR reafirmó su histórica defensa de la educación pública y sostuvo que “defender la educación pública es defender la igualdad, la movilidad social y el crecimiento de la Argentina”.

El documento concluye con una definición: “No hay educación pública sin financiamiento. No hay futuro sin educación”.

R.G