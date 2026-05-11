Comodoro: demoraron a los padres de Ángel López por realizar pintadas en un edificio público

La sede de la Oficina de Protección de Derechos del Niño en Comodoro Rivadavia volvió a ser blanco de actos de vandalismo este domingo por la tarde. En esta oportunidad, la policía demoró en calidad de contraventores al padre y a la madrastra de Ángel López, el niño de 4 años cuya reciente muerte ha generado una profunda conmoción y reclamos de justicia en la ciudad petrolera.

Los demorados fueron identificados como Luis Armando López (34) y Lorena Natalia Andrade (40), quienes quedaron imputados por la presunta infracción al artículo 112 del Código de Convivencia Ciudadana.

El episodio tuvo lugar en el edificio municipal ubicado en la intersección de las calles Dorrego y Alem. La intervención de los efectivos se produjo luego de que un empleado de seguridad del lugar alertara sobre la presencia de personas realizando pintadas en la fachada.

Al llegar al sitio, el personal policial encontró a la pareja utilizando pinceles y aerosoles con pintura negra. Sobre las paredes y los vidrios de la oficina pública quedaron plasmados diversos mensajes, entre ellos la palabra "Asesinas", además de otras referencias directas al caso que actualmente se encuentra bajo investigación judicial.

Según consta en la denuncia, las pintadas en este edificio han sido una constante durante los últimos días. Las autoridades locales señalaron que, ante la reiteración de estos ataques, el municipio ha tenido que limpiar y pintar el espacio en múltiples ocasiones, representando un daño manifiesto al patrimonio público.

Si bien el tipo de daño no conlleva la detención de los autores, tanto López como Andrade fueron trasladados a la dependencia policial para ser debidamente notificados de la causa antes de recuperar la libertad. El caso continúa despertando una gran sensibilidad social mientras se esperan avances en la investigación por el fallecimiento del menor.







M.G