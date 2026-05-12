Ofrecen 70 mil dólares anuales para cuidar una casa y sacar a pasear a los perros

En el corazón del Reino Unido, una familia acaudalada ha lanzado una búsqueda poco común que ha captado la atención de muchos: están en busca de una o un encargado para supervisar su hogar y cuidar de sus dos adorables perros. Lo que más ha sorprendido y ha puesto este anuncio en el radar es la generosa oferta económica de entre 45,000 y 50,000 libras al año. Convertido a dólares, esto se traduce en una suma que ronda entre los 65,000 y 70,000 dólares anuales, situándose muy por encima del salario común para trabajos similares.

El anuncio de empleo detalla que las responsabilidades para el candidato seleccionado no se limitan solo al cuidado de las mascotas. Deberán además participar en el mantenimiento diario de la residencia, que incluye tareas como la limpieza del lugar, el cuidado de la ropa mediante el lavado y el planchado, y, durante ciertos periodos, el transporte de los hijos de la familia, ya que estos últimos, de edades comprendidas entre los 12 y los 22 años, requerirán desplazarse a sus actividades escolares y compromisos sociales durante las vacaciones.

Los empleadores han subrayado su intención de hallar a un individuo que posea un carácter práctico, adaptable y que sea fácil de tratar en el día a día. La intención es brindar un ambiente de trabajo estable, con un compromiso de larga duración, lo que permite un desarrollo y adaptación en las tareas a medida que las necesidades evolucionen. Para facilitar las labores diarias, la persona contará con un vehículo familiar que puede utilizar para realizar cada uno de los desplazamientos y actividades requeridas.

El perfil buscado precisa un nivel adecuado de inglés, así como la legalidad necesaria para trabajar en territorio británico. Según se ha expresado, una conexión natural con los perros es indispensable para velar no solo por su cuidado físico, sino también por su bienestar emocional durante la ausencia de los propietarios. Igualmente, aquellos elegidos para desempeñar el rol deberán tener la tranquilidad para gestionar todo lo que concierne al hogar cuando los dueños viajen, asegurando que tanto la casa como los animales permanezcan seguros y bien atendidos.

Este tipo de convocatoria ha generado un gran eco en diversas plataformas sociales, donde se discute lo poco convencional de la atractiva remuneración. Los integrantes de las redes han planteado que la demanda busca un perfil casi ideal: un asistente del hogar que pueda adaptarse de manera experta a las múltiples facetas de una extensa y activa familia, todo realizado con el más alto nivel de discreción y eficacia.

La búsqueda permanece abierta en una página de ofertas laborales, a la espera de hallar al candidato o candidata con la valentía de asumir un rol tan llamativo y que esté dispuesto a reubicarse para convertirse en un elemento clave dentro de una mansión del Reino Unido.