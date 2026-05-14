La tranquila ciudad de Burdeos, ubicada en el suroeste de Francia, se ha convertido en el epicentro de una alerta sanitaria internacional. Un crucero perteneciente a la compañía Ambassador Cruise Line se encuentra actualmente anclado en las aguas del río Garona, llevando a bordo una carga humana de 1.700 pasajeros y tripulantes.

El inusitado evento se desencadenó tras el fallecimiento de un británico de 90 años, un hecho que ha marcado un antes y un después en lo que prometía ser un encantador recorrido por varias ciudades portuarias de Europa occidental. La causa de su muerte sigue bajo investigación, pero representa una brusca interrupción en el itinerario vacacional de estos turistas internacionales.



El Ambition, nombre con el que se bautizó al navío, partió alegremente de las islas británicas Shetland a comienzos de mes. Pese a las amables paradas en Belfast, Liverpool y Brest, la paz no acompañó a sus viajeros hasta el sur francés, donde la enfermedad golpeó inesperadamente.



Con más de 50 pasajeros exhibiendo síntomas de vómitos y diarrea, la tripulación se vio obligada a activar sus protocolos de emergencia. Rápidamente, los afectados fueron aislados en sus camarotes y recibieron el cuidado inicial del personal de a bordo. En una medida de acción conjunta, las autoridades francesas, asistidas por un equipo médico especializado, hicieron su aparición en escena para contener la situación y recolectar muestras con el fin de precisar el agente causante, inicialmente vinculado al norovirus.



Sin embargo, mayor alarma causó la declaración de que, hasta ahora, las pruebas han arrojado resultados negativos para la presencia de dicho virus tan comúnmente asociado a estos síntomas. Esto, en lugar de ser un alivio, encendió nuevas alarmas al no quedar aún determinado el origen de los infortunios. Las banderas de interrogación ondean, mientras las muestras siguen siendo exhaustivamente analizadas en Burdeos.



Por otro lado, la comunidad burdeosina observa con cautela, pero sin pánico. Es curioso cómo algunos transeúntes no dejaron de registrar, mediante instantáneas, la imagen del Ambition amarrado en el río, tal como se han capturado las sonrisas vacacionales de aquellos encerrados en sus propios camarotes.



Desde la cúpula de la compañía marítima, se emiten elaborados comunicados llamando a la calma, en tanto que las autoridades galas continúan monitorizando la situación con estructuras de control bien engrasadas. La prioridad reside en garantizar que no haya riesgo para la salud pública antes de que el barco pueda proseguir soplando sus chimeneas en dirección a las costas españolas.