Una causa por presunta usurpación terminó con orden de restitución

Un conflicto por un terreno en El Bolsón terminó en la Justicia luego de que una persona ingresara al predio con maquinaria pesada, retirara el cerco existente y colocara un nuevo alambrado alegando ser propietaria del lugar. Ahora, el Juzgado Multifueros ordenó restituir el inmueble a quien tenía la posesión material antes del episodio.

La resolución judicial hizo lugar a un interdicto de recobrar, una herramienta legal que apunta a devolver la posesión cuando alguien fue desplazado por vías de hecho, sin necesidad de resolver en esa instancia quién tiene la titularidad definitiva del inmueble.

El caso se originó en una fracción ubicada sobre avenida Belgrano. Según consta en el expediente, la persona que inició la demanda sostuvo que utilizaba ese espacio desde hacía años a partir de una operación de compraventa y de trabajos de obra que habrían formado parte de pago.

Además, afirmó que en el terreno guardaba máquinas, herramientas y vehículos, y que allí existía una construcción tipo oficina o tinglado. También señaló que desde el predio se abastecía de agua a departamentos cercanos.

Ingreso con maquinaria y cambio del cerco

La jueza reconstruyó que la situación cambió cuando la otra parte se presentó en el lugar y pidió retirar vehículos estacionados dentro del terreno.

Posteriormente, según la sentencia, ingresó un camión junto con maquinaria pesada. Luego se removió el cerco perimetral, se realizaron excavaciones y se instaló un nuevo alambrado.

A partir de ese momento, quienes utilizaban el lugar dejaron de tener acceso al predio.

El reclamo judicial también incluyó el corte del suministro de agua que salía desde ese sector y abastecía a construcciones linderas.

Durante el proceso declararon testigos que afirmaron haber visto herramientas, máquinas, vehículos, una perforación de agua y una bomba de extracción en el lugar antes del conflicto.

La discusión no pasó por la escritura

La parte demandada rechazó la presentación judicial y aseguró ser titular registral del inmueble completo. También sostuvo que no existía una fracción independiente y cuestionó la identificación del sector reclamado.

Sin embargo, la magistrada remarcó que el eje del interdicto no era definir quién tenía mejor derecho de propiedad, sino determinar quién ejercía la posesión efectiva antes del despojo.

Para arribar a esa conclusión, el juzgado analizó actas policiales, fotografías, testimonios, una inspección ocular y antecedentes vinculados a una causa penal iniciada por presunta usurpación.

La sentencia sostuvo que existían elementos suficientes para acreditar actos concretos de posesión previos por parte de quien inició la demanda.

Ordenaron devolver el predio

Finalmente, el fallo concluyó que hubo un desplazamiento material de la posesión y ordenó restituir el terreno dentro del plazo de diez días.

La resolución también advirtió que, en caso de incumplimiento, el juzgado podrá avanzar con el desalojo mediante intervención de la fuerza pública.

De todos modos, la decisión todavía no quedó firme, ya que puede ser apelada ante instancias superiores.

O.P.