Parque de la Bandera: El municipio busca tener prioridad para adquirir el predio

El intendente de Matías Taccetta confirmó que avanza en las gestiones para adquirir las tierras del Parque de la Bandera, luego de que la Administración de Bienes del Estado pusiera el predio en proceso de subasta.

Con ese objetivo, Taccetta viajó a la ciudad de Buenos Aires, donde mantuvo una reunión con autoridades del organismo nacional para interiorizarse sobre los pasos necesarios que permitan al municipio tener prioridad en la compra del espacio, donde actualmente se proyectan importantes inversiones destinadas al desarrollo deportivo y comunitario.

“Tuve una charla con la Administración de Bienes del Estado. Nosotros tenemos una cesión de uso por 30 años y nos dijeron cómo podemos hacer para ser prioridad a la hora de la venta. Vendrá un tasador, haremos una presentación a distancia y estaremos en condiciones, si los números lo permiten, de comprar el predio para que sea del municipio de Esquel”, expresó el intendente.

El intendente destacó además que el objetivo principal es preservar el carácter social y deportivo del lugar. “Ese lugar tiene un fin social. Es una zona verde y no se puede construir ni lotear. Presentando eso, nos manifestaron que tenemos prioridad, pero tenemos que cumplimentar pasos que haremos en los próximos días”, indicó.

Cabe recordar que en ese espacio el municipio proyecta una importante inversión que incluye la construcción de una cancha de fútbol de césped sintético y nuevos baños, lo que va a consilidar al Parque de la Bandera como un punto estratégico para el deporte local.

T.B