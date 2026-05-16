La Cuática presenta "Noche de Impro" a la gorra en el Centro Cultural Melipal

El panorama cultural de la cordillera renueva sus propuestas este fin de semana con una invitación que desafía a las bajas temperaturas y al contexto actual. El grupo teatral local La Cuática regresa al escenario para ofrecer una velada donde el humor en presente, la espontaneidad y la interacción con el público serán los principales ejes para ganarle por un rato a la rutina y a los monstruos del cotidiano.

El arte como refugio y conexión

Desde la organización del elenco reconocieron las dificultades que imponen la actual situación económica, social y política, sumado a un clima invernal que invita a quedarse en casa mirando una película. Sin embargo, recalcaron el valor transformador de romper con la inercia y salir a encontrarse con las expresiones artísticas locales, definiendo al teatro como una herramienta fundamental para mover emociones y reír en tiempo presente.

A través de sus canales oficiales, los integrantes del grupo hicieron un llamado especial a la comunidad y a sus espectadores frecuentes para que inviten a aquellas personas que sientan la necesidad de pasar un buen momento y reírse. Asimismo, celebraron la existencia de la variada cartelera cultural de Esquel, instando a los vecinos a acompañar la música, el teatro y las artes en general como una vía necesaria para salir de la "Matrix" y recordar que seguimos vivos.

Dinámica del show y datos del evento

La propuesta para esta función, titulada "Noche de Impro", se caracteriza por tener una temática completamente libre. La particularidad del espectáculo radica en que el público es parte activa de la creación: los asistentes traen una historia y los actores la convierten en improvisación y risas en el mismo momento, garantizando que cada presentación sea un show totalmente único e irrepetible. El plan está pensado especialmente como un espacio de distensión y resguardo para fortalecer la salud mental a través del humor.

La ficha técnica del espectáculo está integrada por Lucía Pérez Marrero y Diego J. Recagno en actuación, contando también con la dirección del propio Recagno y la producción general a cargo de Eluned Lloyd Patalagoyti, en lo que representa el cuarto año de vigencia del proyecto cultural.

La cita está programada para hoy, sábado 16 de mayo a las 21:00 horas, en las instalaciones del Centro Cultural Esquel Melipal, ubicado en la intersección de Avenida Alvear y Avenida Fontana. El espectáculo se desarrollará bajo la modalidad de a la gorra consciente, permitiendo que cada asistente aporte según sus posibilidades. Quienes deseen asegurar su lugar pueden realizar sus reservas comunicándose al teléfono 2945 334939 o utilizar el alias de la cuenta virtual: la.cuatica.