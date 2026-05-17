Se viene "Reforestar Patagonia" en El Hoyo

"Reforestar Patagonia es un evento que nace con un propósito que es el de regenerar y cuidar el bosque", explicó Javier Iturriaga, el organizador de la propuesta que cuenta con el acompañamiento de la Delegación de Cordillera del Ministerio de Turismo. La iniciativa busca fomentar el deporte en la naturaleza, el turismo deportivo y el agroturismo, poniendo como prioridad el cuidado ambiental tras los incendios sufridos en la región.

La consigna principal es que por cada participante se plante un árbol nativo, como ciprés o coihue. La plantación se concretará dentro de las semanas posteriores con la asesoría técnica del INTA y la Secretaría de Bosques para determinar las zonas prioritarias, recomendándose inicialmente el sector de Puerto Patriada.

El evento tendrá modalidades presenciales de 5, 8 y 13 kilómetros, teniendo esta última un carácter competitivo. El punto de inicio y largada será el Predio de la Fruta Fina, donde además se dispondrán talleres de concientización, un buffet a cargo de la Escuelita Municipal de Vóley, artesanos, productores y espectáculos de folklore. El circuito recorrerá caminos vecinales y el interior de los viñedos locales con vistas hacia los cerros Pirque y Piltrón.

Una de las particularidades es que se puede participar a la distancia de manera virtual, recibiendo un dorsal para imprimir, o bien colaborando directamente con la donación de un árbol. La organización confirmó que planifican replicar el evento en julio en Lago Puelo y posteriormente avanzar hacia Epuyén, Cholila y Esquel. Las inscripciones se realizan a través de las redes sociales oficiales en @reforestarpatagonia.