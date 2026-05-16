“Contento de regresar al Trail”

Regresó al Trail y lo hizo con mucha alegría. Fue el ganador en los 17km, sobre un circuito que lo consideró duro sobre todo en la trepada. Aún se siente pesado pero el talento lo tiene.

En lo que respecta a su salud, Luis Cayulef se siente bien, igual en octubre tiene que volver a Rawson para hacerse algunos estudios.

Tras la gran victoria de hoy en el Desafío Capri, comenzará a prepararse para Turmalina, una carrera en la cual tiene mucho afecto.