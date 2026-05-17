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17 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Campaña de la Frazada en Esquel: cada cuadradito teje esperanza

Cáritas de la Parroquia Sagrada Familia continúa con la colecta de cuadraditos tejidos para armar mantas. Vecinos se suman con tiempo y corazón para abrigar a quienes más lo necesitan este invierno. 
Por Redacción Red43

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La Cáritas de la Parroquia Sagrada Familia avanza firmemente con la Campaña de la Frazada en la comunidad. Desde la organización destacaron que ya están llegando los primeros cuadraditos de amor y expresaron un profundo agradecimiento a cada persona que se va sumando aportando su tiempo, sus manos y su corazón.

 

Asimismo, informaron que la campaña continúa abierta y renovaron la invitación para que más vecinos se acerquen a participar de esta iniciativa solidaria. Explicaron que se puede colaborar tejiendo directamente desde el hogar o bien asistiendo a compartir un lindo momento comunitario en el salón parroquial de la Sagrada Familia.

 

 

 

Los encuentros comunitarios se llevan a cabo todos los jueves en el horario de 15 a 17 horas. Se trata de un espacio pensado para aprender y colaborar al mismo tiempo, donde cada cuadradito suma abrigo, compañía y esperanza para quienes más lo necesitan ante la llegada de las bajas temperaturas. Aquellas personas que deseen realizar consultas o requieran más información pueden comunicarse directamente al teléfono 2945 412458.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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