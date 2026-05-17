Campaña de la Frazada en Esquel: cada cuadradito teje esperanza

La Cáritas de la Parroquia Sagrada Familia avanza firmemente con la Campaña de la Frazada en la comunidad. Desde la organización destacaron que ya están llegando los primeros cuadraditos de amor y expresaron un profundo agradecimiento a cada persona que se va sumando aportando su tiempo, sus manos y su corazón.

Asimismo, informaron que la campaña continúa abierta y renovaron la invitación para que más vecinos se acerquen a participar de esta iniciativa solidaria. Explicaron que se puede colaborar tejiendo directamente desde el hogar o bien asistiendo a compartir un lindo momento comunitario en el salón parroquial de la Sagrada Familia.

Los encuentros comunitarios se llevan a cabo todos los jueves en el horario de 15 a 17 horas. Se trata de un espacio pensado para aprender y colaborar al mismo tiempo, donde cada cuadradito suma abrigo, compañía y esperanza para quienes más lo necesitan ante la llegada de las bajas temperaturas. Aquellas personas que deseen realizar consultas o requieran más información pueden comunicarse directamente al teléfono 2945 412458.

EBW