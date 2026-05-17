Los Cipreses: gran venta de locro solidario en la Escuela N° 98

Desde la Dirección de la Escuela N° 98 de Los Cipreses, en conjunto con la Comisión de madres y padres de la misma, anunciaron que ya se encuentran levantando pedidos para una gran venta de locro que se llevará a cabo el domingo 24 de mayo. La iniciativa cuenta con la colaboración especial de Gendarmería Nacional para la elaboración de las porciones.

El valor de la porción se fijó en 15.000 pesos y todo lo recaudado será destinado a colaborar con las necesidades del establecimiento educativo. Los organizadores recordaron que los pedidos se deben retirar directamente en las instalaciones de la escuela y solicitaron especialmente a los compradores que asistan con su propio recipiente para poder llevarse la comida.

Las autoridades y las familias agradecieron de antemano la difusión de la actividad y apelaron a la solidaridad de los vecinos de la zona, remarcando que entre todos se puede hacer más por el crecimiento de la escuela y el bienestar de los estudiantes.

EBW