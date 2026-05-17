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17 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Punto Digital Esquel: taller para mayores

Se abre la inscripción para una propuesta sin costo destinada a fortalecer la memoria y promover la socialización. 
Por Redacción Red43

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El Punto Digital Esquel I compartió la apertura de las inscripciones para un taller gratuito de entrenamiento cognitivo especialmente pensado para personas mayores de 60 años. La propuesta estará a cargo de Emilse Ferrer y Analía Ansa, integrantes del Área Externa del Hospital Zonal de Esquel.

 

Durante las jornadas se propondrán actividades y juegos diseñados para fortalecer la memoria, la atención, el lenguaje, el razonamiento y otras funciones mentales. Este tipo de entrenamiento cognitivo aporta importantes beneficios en adultos mayores, ya que fortalece la autonomía e independencia, aumenta la autoestima, fomenta la socialización, previene el aislamiento y reduce el estrés mejorando el estado emocional.

 

Los encuentros se realizarán todos los jueves de 10:00 a 11:30 horas en la sede del Punto Digital, ubicada en Pasaje Tecka 1180 del Barrio Don Bosco. Los interesados en participar pueden comunicarse para anotarse al número 2945 63 6304.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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