Así se vivió la edición 2026 del Desafío Capri

La edición 2026 del Desafío Capri se corrió en Esquel con un número récord de participantes que superó el doble de las ediciones anteriores. El organizador Pablo Nahuelquir y su equipo de trabajo coordinaron la logística durante meses para concretar un evento que en esta oportunidad finalizó en la zona céntrica de la ciudad. El circuito fue calificado por los propios corredores como rápido y con marcas claras en cada kilómetro de los recorridos establecidos.

En la distancia principal de 21 kilómetros, el corredor local Hugo Rodríguez obtuvo el primer puesto en la clasificación general de varones con un registro de 1 hora, 45 minutos y 4 segundos. El segundo lugar correspondió a Kevin Martín y el tercer escalón del podio fue para Sebastián Montiel.

En la rama femenina de los 21 kilómetros, la victoria fue para Yanina Solís González de Trevelin, quien completó el trazado en 2 horas, 27 minutos y 47 segundos. Mariana Anguita de Corcovado finalizó en la segunda posición con el mismo tiempo, mientras que Raquel Bogado Jara de Esquel completó el podio en el tercer puesto.

La distancia de 17 kilómetros tuvo como ganador de la general y de su categoría a Luis Cayulef, con una marca de 1 hora, 20 minutos y 5 segundos. Detrás de él arribaron Mario Facundo Leonel Calisaya y Jairo Emanuel Huenchumán. En la competencia de mujeres de esta distancia, Yamila Calfú de Gaiman se quedó con el triunfo, escoltada por Rita Muñoz y María Jesús Ochoa.

Por su parte, en el circuito de 12 kilómetros el primer puesto masculino fue para Antonio Muñoz de Gualjaina, seguido por Martín Ñancucheo y Michel Leiva. En la categoría femenina de la misma distancia, Ariela Colinecul obtuvo la victoria con un tiempo de 1 hora, 2 minutos y 7 segundos, compartiendo los primeros lugares con Adriana Ávalos y Rocío Coria.

Los competidores manifestaron en sus redes sociales la conformidad con la atención recibida en la carrera y destacaron las reuniones de los lunes que permitieron resolver cambios de distancias, bajas y la entrega de remeras. La jornada concluyó con la premiación general y una fiesta de cierre para todos los participantes.