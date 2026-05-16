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16 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

“Nos encontramos con un circuito muy exigente y sobre todo muy rápido”

Lo señaló Hugo Rodríguez, ganador de los 21km del Desafío Capri
Por Redacción Red43

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Era uno de los candidatos a la victoria y, por suerte para él, no defraudó. La carrera estaba entre él y Kevin Martin. Se palpitaba en el ambiente. No importaba quienes venían de afuera. Ambos conocen el circuito y eso era una ventaja.

 

“Fue un placer haber podido ganar hoy, con este marco de tanta gente y que fue una fiesta del deporte. La verdad, estoy muy contento con la victoria”, lo señaló Hugo Rodríguez, uno de los atletas más fuerte en lo que tiene que ver montaña.

 

“Este es un terreno que conocemos mucho, porque entrenamos en esos lugares y es una gran ventaja entrenar durante la semana por esos circuitos”.

 

Para Hugo el circuito fue por demás exigente, sobre todo por la altimetría: “fue muy rápido, nada de agua, nada de barro, es decir que nos encontramos con un circuito muy exigente y muy rápido”.

 

Ante la consulta sobre que le ha parecido el Desafío Capri, el ganador respondió que esta prueba, cada año, trae cada vez más gente. “Por algo ha crecido esta carrera. Se destaca por la buena organización, y eso hace que cada vez venga más gente y la misma gente traiga a más gente”.

 

En relación a la carrera, Hugo destacó que “su carrera” comenzó después del km4. “Mi carrera comenzó pasando el kilómetro 4, en la subida al falso carbón, porque tenía que llegar bien ahí para hacer un buen ascenso”.

 

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