Convocatoria al Esquel Blues Festival

El Esquel Blues Festival 2026 abrió la convocatoria para gastronómicos, carritos de comida y productores cerveceros que deseen formar parte de su cuarta edición. El evento cultural se llevará a cabo los días 22 y 23 de mayo de 2026 en el Auditorio Municipal de Esquel, ofreciendo una gran oportunidad para sumar propuestas a un encuentro que reúne música en vivo, turismo y público de toda la región.

Como requisito excluyente para participar, todos los interesados deberán estar debidamente habilitados por el área de Bromatología de la Municipalidad de Esquel. Quienes deseen realizar consultas o completar la inscripción pueden comunicarse directamente al teléfono 299 5081526 para formar parte de estas dos noches de música y gastronomía en el corazón de la Patagonia.